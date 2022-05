Altmühltaler informiert zu Probebohrungen in Treuchtlingen

Das Mineralwasser-Unternehmen Altmühltaler hat bei einer Info-Veranstaltung die Bürger Treuchtlingens über die zwei geplanten Probebohrungen am Stadtrand informiert. Rund 100 Zuhörer kamen in die Treuchtlinger Stadthalle.

Firma will Gerüchten vorgreifen

Die Besucher bekamen auch Gelegenheit, Altmühltaler-Geschäftsführer Alexander Pascher Fragen zu stellen – etwa zum Sinn und Zweck der geplanten Bohrungen sowie zum Lkw-Verkehr in der Innenstadt. Für die Firma war es die erste Veranstaltung dieser Art, sagte Pascher im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. Doch gerade weil das Thema Wasser so emotional aufgeladen sei, "wollen wir aufklären, wie die Sachlage tatsächlich ist". Auf diese Weise solle Gerüchten vorgegriffen werden.

Tiefes Grundwasser soll geschont werden

Die Firma Altmühltaler hatte im Februar einen Antrag gestellt, zwei Versuchsbohrungen am Stadtrand durchführen zu dürfen. Ziel ist es, Wasser in Mineralwasser-Qualität aus höhergelegenen Erdschichten zu fördern. Das tiefere Grundwasservorkommen, das Altmühltaler bisher nutzt, werde nach Ansicht des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach von dem Unternehmen und allen anderen Entnehmern in der Region zu stark beansprucht.

Drei Monate Probephase

Deswegen nun die Suche nach Alternativen. Aktuell läuft das Genehmigungsverfahren für die zwei Probebohrungen noch – bis Ende Mai soll das aber abgeschlossen sein. Bei einer Genehmigungen würde eine etwa dreimonatige Probephase folgen. Sollte diese ergeben, dass die neuen Wasservorkommen geeignet sind, könnte Altmühltaler seine Abfüllanlage aus der Innenstadt an den Stadtrand verlegen. Pascher sprach in diesem Zusammenhang mit einer Investition von mehr als 50 Millionen Euro. Dabei würde auch das Gelände der aktuellen Anlage in der Innenstadt frei werden. Außerdem würden wesentlich weniger Lastwagen durch die Stadt rollen.

Wichtiger Gewerbesteuerzahler

Das Unternehmen gehört mit seinen drei Standorten in Deutschland nach eigenen Angaben zu den Top 3-Getränkeherstellern, die Discounter mit eigenen Handelsmarken beliefern. In Treuchtlingen gehört Altmühltaler zu den wichtigsten Gewerbesteuerzahlern. Die Firma ist seit mehr als 100 Jahren in Treuchtlingen ansässig.