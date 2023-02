Altmühltaler hofft auf neue Brunnen in Treuchtlingen

Es hängt viel an dem Ergebnis der Probebohrungen, das demnächst veröffentlicht werden soll. Könnte der Treuchtlinger Mineralwasserkonzern Altmühltaler künftig Grundwasser aus neuen Brunnen schöpfen – und damit der Stadt als wichtigster Gewerbesteuerzahler erhalten bleiben? Bisher fördert Altmühltaler viele Millionen Liter wertvollstes Tiefengrundwasser aus mehr als 200 Metern Tiefe. Aus einem gewaltigen unterirdischen See, der von Umwelteinflüssen unberührtes, sauberstes Wasser enthält. Doch dieses Tiefengrundwasser-Reservoir soll nach dem Willen der Staatsregierung langfristig geschont werden. Im Sommer 2022 bekam Altmühltaler die Genehmigung, durch Probebohrungen neue Wasservorräte zu finden.

Altmühltaler sucht nach neuen Grundwasser-Vorkommen

Nur noch drei Jahre lang darf Altmühltaler Mineralwasser das unterirdische Reservoir unter der dicken Gesteinsschicht Sandsteinkeuper anzapfen. Ende Februar 2026 laufen die Wasserrechte aus, die alle zehn Jahre neu beantragt werden müssen. Dass sie im gleichen Umfang wie bisher an das Treuchtlinger Unternehmen vergeben werden, gilt als ausgeschlossen. Denn die Grundwasserpegel sinken im trockenen Mittelfranken, und eben auch in der Gegend rund um Treuchtlingen. Bisher darf Altmühltaler aus zwei Brunnen Tiefengrundwasser schöpfen, 235.000 Kubikmeter Wasser waren es im Jahr 2021.

Probebohrungen: im Eisensandstein Wasser finden

Seit einigen Monaten laufen nun Probebohrungen auf dem Firmengelände von Altmühltaler am Treuchtlinger Stadtrand. Die Hoffnung ist, in einer weniger tiefen Schicht im sogenannten Eisensandstein Wasser zu finden, das sich für Mineralwasser eignet und in ausreichender Menge vorhanden ist. Das Wasserwirtschaftsamt begleitet die Probebohrungen fachlich. Ein Pumpversuch über 500 Stunden soll Klarheit bringen, ob sich eine Förderung lohnen würde. Auf Anordnung des Landratsamtes müssen die Wasserstände umliegender Brunnen während dieses Versuchs genau beobachtet und dokumentiert werden. Ob Altmühltaler dort dann auch Wasser fördern darf, muss anschließend beantragt und vom Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen genehmigt werden.

Wasser in Plastikflaschen – Aldi Nord neuer Eigentümer

Dieses Wasser wird in einer gewaltigen Produktionsanlage in Plastikflaschen verpackt. Die Abfüllanlage steht mitten in Treuchtlingens Innenstadt. Gleich neben dem Rathaus befindet sich die Ausfahrt der Lastwagen, die die Flaschen rund um die Uhr zum Logistikzentrum am Stadtrand bringen. Von dort aus werden sie zu Discountern in ganz Deutschland geliefert. Aldi Nord hat den Konzern vor wenigen Monaten übernommen. Aus zwei weiteren Brunnen in Treuchtlingens Innenstadt gewinnt Altmühltaler Wasser für Limonade. Diese reichen in weniger tiefe Gesteinsschichten. Durch diese beiden Brunnen förderte Altmühtaler im Jahr 2021 noch einmal 350.000 Kubikmeter Wasser an die Oberfläche.

Tiefengrundwasser: eine endliche Ressource

Doch in das Grundwasser-Reservoir in 200 Metern Tiefe läuft nichts nach. Es würde tausende Jahre dauern, bis Wasser durch die vielen Gesteinsschichten nach unten durchsickern würde, erklärt der Leiter des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach, Thomas Keller. Deshalb hat die Staatsregierung schon vor zehn Jahren festgelegt, dass mit diesem wertvollen Tiefengrundwasser nicht weiter so verschwenderisch umgegangen werden darf. Doch Altmühltaler ist nur ein Unternehmen von vielen, die sich aus dem Tiefengrundwasser bedienen. Die 235.000 Kubikmeter Fördermenge sind nur ein Bruchteil dessen, was insgesamt von dort an die Oberfläche gefördert wird.

Auch Wasserwerke bedienen sich aus dem Tiefengrundwasser

Insgesamt 35 Wasserwerke und Unternehmen pumpen Wasser aus dem riesigen unterirdischen See, der sich viele Tausend Quadratkilometer zwischen Nürnberg, Regensburg und Ingolstadt erstreckt. Nach Angaben des Wasserwirtschaftsamtes in Ansbach sind es acht Milliarden Kubikmeter, die jedes Jahr hochgepumpt werden. Für Toilettenspülungen, die Dusche oder auch die Industrie. Auch die Stadtwerke in Weißenburg beziehen einen großen Teil ihres Trinkwassers von dort. Altmühltaler war das erste Unternehmen, das sich um Alternativen bemühte. Im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen haben sich jetzt auch Kommunen zusammengesetzt, die künftig Tiefengrundwasser sparen sollen. Doch die Realisierung dürfte alles andere als einfach werden.