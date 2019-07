Altmühltaler darf nicht mehr Wasser fördern

Vor einer Woche hätten sich Vertreter des Landratsamts in München mit Vertretern von Umwelt- und Innenministerium getroffen und über die Angelegenheit beraten, so Landrat Wägemann. Bei dem treffen sei man übereingekommen, dass es sowohl formale als auch fachliche Gründe gäbe, den Antrag abzulehnen. So sehen es Behörde als auch Ministerium als problematisch an, dass der Antrag nicht von der Firma Altlmühltaler selbst, sondern von den Treuchtlinger Wasserwerken gestellt wurde.

Zufriedenheit bei Betreibern des Bürgerbegehrens

Zu weiteren Gründen für die Absage äußerte sich der Landrat nicht. Aktuell wird im Landratsamt an der Begründung für den Negativ-Bescheid gearbeitet. Der soll am 18. Juli zugestellt werden. Sowohl der Weissenburger Oberbürgermeister Jürgen Schröppel (SPD) als auch die Initiatoren des Bürgerbegehrens „Stop zum Raubbau am Tiefengrundwasser“ zeigen sich über das Ergebnis zufrieden. Die Firma Altmühltaler war für eine Stellungnahme zu dem Thema nicht erreichbar.