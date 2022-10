Altmühltal: Weinlese für "sehr guten" Jahrgang hat begonnen

Endlich geht es los. Stefan Sandulescu, junger Winzer in Ausbildung, kann es kaum erwarten. Seit mehreren Jahren baut er auf Jura-Hochflächen im Altmühltal bei Greding einen Weinberg auf. In diesen Tagen kann zum ersten Mal der Spätburgunder geerntet werden. 2019 wurden die Reben gepflanzt.

"Ich bin sehr zufrieden. Wenn wir die Umstände ansehen, der heiße Sommer, der nasse Herbst, dann sind wir sehr glücklich und stolz, dass wir so weit gekommen sind", sagt der angehende Winzer Stefan Sandulescu. "Diese kühlen Nächte haben uns jetzt geholfen, dass die Aromen sich bilden: Sie sind einfach toll", sagt er und probiert die dunklen, roten Trauben.

13 Hektar im Altmühltal

Zehn Arbeiterinnen und Arbeiter helfen bei der Weinlese. Auf rund 13 Hektar wurden hier in den letzten Jahren Reben gepflanzt. Die Vorgeschichte des Weinguts ist ungewöhnlich. Harald Eberhard, im Hauptberuf Kieferorthopäde in Eichstätt, Weißenburg und Neumarkt hat das Gut Bleimer Schloss vor rund zehn Jahren gekauft. Gleichzeitig machte er nebenbei eine Ausbildung zum Winzer und kaufte im unterfränkischen Thüngersheim zusätzlich zehn Hektar Weinberge. Mit Pflanzrechten als sogenannter "Jungwinzer" und Pflanzrechten aus Thüngersheim konnte er im Altmühltal das Weingut Bleimer Schloss aufbauen. Denn der Weinbau ist in Deutschland streng reguliert und bedarf der Genehmigung.

Noch ist das Weingut im Aufbau, doch es hat sich bereits viel getan. Verkauft wird derzeit der Wein aus Thüngersheim. Kellermeister Reinhold Full bringt auch die Trauben aus Unterfranken ins Altmühltal, wo neben dem Gutshof Bleimer Schloss ein moderner Weinkeller mit Edelstahltanks und Holzfässern gebaut wurde. Darüber befindet sich die Kelterei, in der die Trauben gepresst werden.

Weinbau mit Tradition im Altmühltal

Ebenfalls bei der Weinlese dabei ist Silvia Bilz. Sie leitet im Auftrag von Harald Eberhard den Vertrieb und die Verwaltung des Weinguts. "Wir haben hier die Klimatik und die Bodenzusammensetzung wie im Burgund vor 40 Jahren." Deshalb wurde hier das Weingut aufgebaut. "Und im Altmühltal ist ja schon immer Wein angebaut worden", sagt Bilz. Quellen sprechen vom Weinbau seit dem 11. Jahrhundert, der irgendwann zum Erliegen kam. Jetzt wird die Tradition aufwendig und mit Leidenschaft wieder belebt.

Doch bis zum ersten Wein aus den Lagen im Altmühltal wird es noch etwas dauern. Im nächsten Jahr im Mai wird es erste kleine Mengen eines Rotweins aus dem Jahrgang 2021 geben, sagt Kellermeister Reinhold Full. Aus den Spätburgunder-Trauben, die in diesen Tagen gelesen und gepresst werden, wird ein Rosé-Sekt, der aber erst im Jahr 2024 auf den Markt kommt. Wer Wein anbaut, der braucht Geduld. Doch Weinbautechniker Full glaubt, dass es sich lohnen wird, zu warten. Denn der Jahrgang 2022 verspricht hier im Weinberg "ein sehr guter" zu werden, sagt der Kellermeister. Anderswo wird nur eine passable Qualität erwartet.