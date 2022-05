Altmühlsee: Funkelnde Ringe für kleine Seeadler

Der Seeadler-Bestand in Bayern soll geschützt und gestärkt werden. Deswegen hat der Naturschutzbund Deutschland (NABU) am Dienstagmorgen zwei Seeadler-Jungen nahe des Altmühlsees mit Ringen markiert. Diese Ringe sind wie ein Kennzeichen für die Tiere, erklärt Daniel Schmidt-Rothmund, Leiter des NABU-Vogelschutzzentrums im baden-württembergischen Mössingen.

Ringe liefern wichtige Details für Schutzmaßnahmen

Durch Beobachtung der beringten Vögel könnten wichtige Details ihres Lebens erforscht werden. Diese nutzen die Bayerischen Staatsforsten um Schutzprogramme für die Seeadler umzusetzen, um beispielsweise dafür zu sorgen, dass bei Brutvorgängen im Bereich des Nestes nicht gejagt werden darf. Dafür arbeiten die Staatsforsten eng mit dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) zusammen.

Seeadler werden alle beringt

Mit der Beringung der Junge des Altmühlseeadler-Paars startet die "Beringungssaison", so Schmidt-Rothmund. Dabei werden die Tiere von Kletterern aus dem Nest geholt, abgeseilt, beringt, gewogen, gemessen und anschließend direkt wieder ins Nest gebracht. Die Tiere sind Ende März geschlüpft und wiegen momentan rund 4,5 Kilogramm, was zwei Dritteln der künftigen Masse entspricht. Dieser Vorgang dauert wenige Minuten. Weil er trotzdem aufwendig ist, ist dies nur mit Ausnahmegenehmigung der Regierung von Mittelfranken möglich. Der NABU beringt in den kommenden Wochen weitere Jungen von verschiedenen Vogelarten in Bayern.

Seeadler fungieren als Gesundheitspolizei

Der Seeadler isst alles, von Aas bis Fisch, ist also wenig wählerisch. Und weil er ein Aasfresser ist, ist er ein wichtiger Gesundheitspolizist, erklärt Daniel Schmidt-Rothmund vom NABU. Der Altmühlsee ist für den Seeadler ein gutes Jagdgebiet. Weil der See wenig besiedelt ist, hat er auch seine Ruhe. 2004 wurde das Seeadler-Paar in der Nähe des Altmühlsees entdeckt. Es war das erste in Mittelfranken. Inzwischen sind rund ein Duzend wieder hier, sagt Schmidt-Rothmund. Seit 2006 hat das Paar jährlich Nachwuchs bekommen – insgesamt sind es bereits 32 Tiere. Diese sind inzwischen über die Bayerischen Grenzen hinaus verteilt, was dank Beringung nachvollziehbar ist.