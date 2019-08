Altmühlsee-Festival im Seezentrum Schlungenhof

Am Samstag findet am Altmühlsee im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen das Altmühlsee-Festival statt. Rund um den See spielen acht Bands an sieben verschiedenen Standorten.

Gemischte Genres auf verschiedenen Bühnen

Zu hören wird es von Rock’n’Roll über Pop, Punk bis hin zu Independent Musik für jeden Geschmack etwas geben. Die Bühnen verteilen sich auf die Stationen der Seezentren Schlungenhof, Muhr am See, Wald sowie auf das Surfzentrum Schlungenhof, die ZanZiBar am Erlebnisspielplatz und die Freizeitanlagen Mörsach und Gern. Zu den diesjährigen Künstlerinnen und Künstlern gehören unter anderem "Bumsi and the Pimperboyz", "CASH", "The Confederates", "Yellowcakes" und "Strife 85".

Festival-Shuttle ist inklusive

Mit dem Erwerb eines Festivalbändchens für drei Euro, können die Besucherinnen und Besucher sowohl den Shuttle-Bus als auch die MS Altmühlsee nutzen, um zu den verschiedenen Spielorten zu kommen. Auch beinhaltet das Bändchen eine Bonuskarte, die nach dem Festival Vergünstigungen am See bietet.

Rund 10.000 Besucher

Das Altmühlsee-Festival findet bereits zum 17. Mal statt. Im vergangenen Jahr besuchten rund 10.000 Musikliebhaber das Festival.