Altlastensanierung: Landkreis Neustadt/WN schöpft Hoffnung

Insgesamt 13 Millionen Euro hat das Ministerium für die Sanierung der Altlasten der ehemaligen Bleiglasindustrie im Landkreis Neustadt an der Waldnaab bereitgestellt. Das teilte Umweltminister Thorsten Glauber am Freitag mit. Damit wird dem Landkreis nun die Aufgabe zuteil, die Bodensanierung in der Stadt Neustadt und der Gemeinde Altenstadt kommissarisch für das Land Bayern zu übernehmen.

Sanierung startet 2023

Mit dem Geld werden ehemalige Bleikristall-Firmengelände in Altenstadt und Neustadt an der Waldnaab saniert. Insgesamt gibt es sechs sanierungsbedürftige Standorte im Landkreis, für vier davon ist der Kreis zuständig. Sein Auftrag als Landrat sei aber nur die Gefahrenabwehr, und damit in erster Linie die Bodensanierung, sagte Andreas Meier dem Bayerischen Rundfunk. Nicht einsturzgefährdete Gebäude bleiben damit stehen. Damit wirklich alles "bis zur grünen Wiese" saniert werden kann, seien 100 Millionen Euro fällig. Das könne noch Jahrzehnte dauern, so Meier. "Die Bodensanierung ist trotzdem ein wichtiger Schritt." Im kommenden Jahr sollen die Sanierungen laut Landrat beginnen.

Bürgermeister freut sich über "handfeste Summe"

Neustadts Bürgermeister Sebastian Dippold freut sich über die Finanzspritze aus München. "Seit 40 Jahren versucht Neustadt an der Waldnaab, dieser Lage Herr zu werden. Für die Bodensanierung sind die 13 Millionen eine handfeste Summe. Unsere Bewerbung für die Landesgartenschau ist nur gescheitert, weil die Gartenschauen nicht dafür da sind, diese Bodensanierung vorzunehmen - und dafür sind die 13 Millionen. Deswegen geht da bestimmt was vorwärts." Ob die Stadt danach aus dem Gelände der ehemaligen Firma Tritschler etwas machen kann, ist aber noch unklar.

Bürger erleichtert

Dass sich jetzt etwas bewegt, ist für viele eine Erleichterung. Herbert Holzer, Metzgermeister aus Neustadt an der Waldnaab, freut sich über die gute Nachricht. Schon früher, als die Fabrik noch in Betrieb war, konnte er vom eigenen Fenster aus auf das Gelände von Tritschler & Winterhalder schauen. "Meine Eltern haben dort die Kantine betrieben. Wir als Kinder haben da drin gespielt. Die Glasmacherei ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte, das war unsere Heimat, unser Leben. Und für uns wäre das eine große Bereicherung, wenn da etwas entstehen würde."