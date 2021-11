Altlastensanierung in Neustadt an der Waldnaab weiter ungeklärt

Der Antrag der SPD umfasste die Altlasten der Glas- und Porzellan Industrie in Neustadt an der Waldnaab und Windischeschenbach mit einem insgesamten Förderbedarf von 100 Millionen Euro.

Die Problematik war im Sommer wieder in den Fokus gerückt, weil Neustadt an der Waldnaab als einziger Standort für eine Landesgartenschau direkt abgelehnt wurde. Grund war die komplexe Situation des Altlastenfalls. Neustadt selbst hätte gern das Gelände zur Freizeit- und Kulturgestaltung weiterentwickelt.

Seit 40 Jahren Kampf gegen Altlasten

Im Boden ehemaliger Glas-Industrie-Betriebsstätten finden sich meist bleibende, giftige Stoffe wie Blei. Um diese Fläche wieder nutzbar zu machen, muss umfassend saniert werden. Seit 40 Jahren kämpft Neustadt an der Waldnaab dafür, diese Altlasten seiner früheren Glasindustrie loszuwerden - bisher ohne Erfolg.

Faktor 1: Zu viele Grundbesitzer

Eines der Hauptprobleme ist, dass sich die sanierungsbedürftige Fläche auf mehrere Grundbesitzer verteilt, sagt Neustadts Bürgermeister Sebastian Dippold (SPD). Vom Eigentümer, der von einer Kanzlei in Tschechien vertreten wird, bis zur insolventen Firma, die seit 30 Jahren nur noch auf dem Papier existiert, sei alles dabei. Schon bei Kleinigkeiten, wie einem umgefallenen Baum, seien die Besitzer nur schwer zu erreichen. Die Parteien dann für ein größeres Projekt zu vereinen, wird da schnell zur Mammutaufgabe.

Faktor 2: Die Erstellung von Gutachten

Um überhaupt Geld für eine Förderung beantragen zu können, muss die Kommune erst Pläne vorlegen. Dafür muss die Stadtverwaltung aber die Grundstücke betreten, was ohne die Erlaubnis der Besitzer – und deren Erreichbarkeit – nicht möglich ist. Bürgermeister Dippold vergleicht das mit einem Privatmann, der das Grundstück seines Nachbarn verplanen und dafür Geld verlangen würde. Auch der Erwerb des Geländes, und somit die Option selbst zum Eigentümer zu werden, würde die Möglichkeiten der Stadt weit überschreiten. Denn dann müsste Neustadt an der Waldnaab nach bayerischem Recht ohne weitere Fördermittel selbst für die Sanierung Sorge tragen.

Faktor 3: Zu wenig Geld in den Fördertöpfen

Wenn man mal von einer Förderung über beantragte Sonderfinanzierungen absehe, gebe es laut der Neustädter Stadträtin und Landtagsabgeordneten Anette Karl (SPD) zu wenig Fördertöpfe und insgesamt zu wenig Geld, das für die Sanierung von Altlasten vorgesehen ist. Einem Bedarf von 100 Millionen stehen somit Förderungen wie der Finanzausgleich der Kommunen (14 Mio. Euro jährlich) und das bayerische Städtebauprogramm zur Revitalisierung von Industrie- und Gewerbebrachen mit einem Fördersatz von 80 oder 90 Prozent entgegen. Letzteres dürfe aber nicht für die Beseitigung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen verwendet werden. Auch eine Förderung der EU sei möglich, aber noch nicht sicher.

Faktor 4: Die Kosten sind kaum absehbar

Bei der Untersuchung des Geländes findet die Stadt immer wieder neue Herausforderungen. Im Voraus ist es bei einem derartigen Projekt fast unmöglich abzuschätzen, wie viel es am Ende kosten wird. Und auch wenn es einmal gelingen sollte, alle Beteiligten an einen Tisch zu bringen - ein Projekt zu fördern, dessen letztendliche Kosten bisher noch unbekannt sind, das will keiner auf sich nehmen. Auch die Sanierung an sich würde äußerst lange dauern. Und Zeit ist Geld.

Neustadts Bürgermeister will nicht aufgeben

Es werden also wohl noch viele weitere Jahre vergehen müssen, bis die Altlasten aus der industriellen Vergangenheit der nördlichen Oberpfalz aufgearbeitet sind. Doch aufgeben will Neustadts Bürgermeister Sebastian Dippold nicht. Auch die Landtags-CSU stellte klar, dass für die Kommunen eine tragfähige Lösung gefunden werden müsse, möglicherweise unter Beteiligung des Bundes. Die Grünen fanden den SPD-Vorstoß im Haushaltsausschuss gut. Es brauche aber allgemeingültige Regeln, wie unter Beteiligung des Freistaates Altlasten beseitigt werden könnten.