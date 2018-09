Altlandrat hofft, dass "Wackersdorf" die Gesellschaft aufrüttelt

Der Schwandorfer Altlandrat Hans Schuierer hofft, dass der Kinofilm "Wackersdorf" über den Widerstand gegen die atomare Wiederaufarbeitungsanlage die Gesellschaft aufrüttelt. Die BR-Koproduktion startet morgen bundesweit in den Kinos, heute Abend gibt es eine Vorab-Vorstellung in Schwandorf.

WAA dürfe kein Tabuthema in Schulen sein

Wackersdorf ist laut Schuierer ein Lehrbeispiel dafür, was in einer Demokratie und einem Rechtsstaat nicht sein dürfe - aber auch dafür, "was möglich ist durch Solidarität, durch gemeinsames Auftreten und durch die Politisierung der Bevölkerung", so der 87-Jährige zum BR. Für Schuierer kommt der Film genau zur richtigen Zeit, denn die aktuelle politische Situation im Land bereite ihm Sorgen. "Die Bevölkerung müsste viel stärker politisiert werden, auch in den Schulen", fordert Schuierer, der sich als Landrat gegen die WAA gestellt hatte und davon auch immer wieder Schülern berichtet. Wichtige Themen würden in den Schulen nicht angesprochen, darunter auch die WAA. Sie sei jahrelang ein Tabuthema im Unterricht gewesen, ähnlich wie nach dem Krieg die Nazizeit tabu gewesen sei.

"Bevölkerung wieder mobilisieren"

Schuierer sagte dem BR, er sei den Machern dankbar für den Film.

"Vielleicht gelingt es uns, damit auch die Bevölkerung wieder etwas zu mobilisieren, zu politisieren, und nachzudenken, dass man in der Politik etwas erreichen kann, und man eigentlich eine Aufgabe hat, politisch tätig zu sein." Hans Schuierer

Er habe damals daran geglaubt, dass die WAA nie in Betrieb geht, "weil ich wusste, dass der Widerstand so groß ist, dass die Anlage gar nicht in Betrieb gehen kann". Gerade der Widerstand hatte aus Sicht von Altlandrat Schuierer die Anlage so teuer gemacht, dass die Pläne aufgegeben wurden.

"Ich bin stolz auf all die Mitstreiter von damals"

Hans Schuierer als damaliger Landrat von Schwandorf steht im Mittelpunkt der Filmhandlung. "Das macht einen vielleicht stolz. Aber ich bin eigentlich stolz auf all die Mitstreiter von damals", betont Schuierer.

“Da gab‘s viele sehr aktive und sehr tüchtige Leute, die damals im Widerstand waren und eigentlich vor mir schon die Gefahr erkannt haben, und dass man etwas tun muss.“ Hans Schuierer

Originalschauplätze in der Oberpfalz

Der Film "Wackersdorf" wurde zum Teil an Originalschauplätzen in der Oberpfalz gedreht, viele Statistenrollen und einzelne Sprechrollen wurden mit Darstellern aus der Region besetzt. Aus Schwandorf stammt auch die Schauspielerin Anna Maria Sturm. Hans Schuierer wird verkörpert vom österreichischen Schauspieler Johannes Zeiler.

"Wackersdorf" startet am 20. September bundesweit in den Kinos.