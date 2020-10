Altes Werkzeug, wohin man schaut: Uriger Laden in Rosenheim

Jeden Tag arbeite er zwölf Stunden, sein Arbeitstag beginne um 6.30 Uhr, erzählt Bernhard Schmitter. Sein Geschäft ist sein Leben, das merkt man dem 79-Jährigen an.

Altes Werkzeug, wohin man blickt

Feilen, Stemmeisen und Schreinerhobel: In dem Laden in der Rosenheimer Färberstraße scheint es wirklich alles zu geben. Es riecht nach Metall und Rost, ganz nach Werkstatt eben. Mittendrin steht eine Maschine, die Schmitter bei der Auflösung einer Drechslerei erworben hat.

Gemischte Kundschaft

Bastler, Studenten der Technischen Hochschule, Industrieunternehmen - sie alle zählen zur Kundschaft Schmitters. Und keineswegs kaufen nur Männer bei ihm ein. Neulich zum Beispiel sei eine 20-Jährige dagewesen, die habe sich eine Bohrmaschine gekauft, erzählt der Werkzeug- und Maschinenhändler.

Verkauf in alle Welt

Das Geschäft läuft aber nicht nur im Laden in der Färberstraße, sondern längst auch online. Und so verkauft der Rosenheimer vor allem gebrauchte Maschinen in alle Welt. In Paraguay habe er einmal eine ganze Berufsschule eingerichtet - und das für alle Berufsbilder, mit sämtlichen Maschinen und Werkzeugen.

Nachfolge gesichert

Der urige Laden ist ein echtes Familienunternehmen. Die 49-jährige Tochter Caroline Furtner wird das Geschäft einmal übernehmen. Sie sei mit dem Laden groß geworden, sagt sie. Zwei Jahre habe sie einmal woanders gearbeitet, sei dann aber wieder zurückgekommen. Inzwischen arbeiten Vater und Tochter seit 30 Jahren zusammen - ein eingespieltes Team.