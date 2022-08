Altes Waschhaus restauriert: das kleinste Haus Fürths

In Fürth haben mehr als 20 Handwerksbetriebe in den vergangenen Monaten ein altes Waschhaus restauriert. Das Gebäude in der Königswarter Straße aus dem Jahr 1863 wurde in ein Miniappartement umfunktioniert, teilt die Stadt Fürth mit. Mit 12,5 Quadratmetern, auf denen Wohn-, Schlaf- und Sanitärbereich gemeinsam untergebracht sind, macht das alte Waschhaus dem Haus in der Waaggasse 3 Konkurrenz, das bislang als das kleinste Haus in Fürth galt.

Gästehaus für Galerie Hans Hundt

Das Miniatur-Appartement befindet sich neben dem ehemaligen Atelier des 2020 verstorbenen Fürther Malers Hermann Wagner alias Hans Hundt und soll künftig als Gästehaus der Galerie Hans Hundt dienen. Zu dem Gebäudekomplex gehört neben dem neuen Appartement und der Kunstgalerie auch ein Wohnhaus – ehemals auch in Besitz von Hermann Wagner – das die Fürther wbg gekauft hat.

Fürths OB: "Geburtshelfer" für Waschhaus-Umgestaltung

Bauherr Klaus Ruhl dankte am Vormittag bei einem Ortstermin Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung (SPD), der sich für den Kauf des Wohnhauses durch die Wohnbaugesellschaft eingesetzt hatte. Jung freute sich, "der Geburtshelfer" des Projekts gewesen zu sein: "Der Gedanke ist, dass wir im Sinne des bedeutenden Malers Hermann Wagner, der hier Jahrzehnte lang gewirkt hat, soziale Ausstrahlung haben wollen durch bezahlbaren Wohnraum, aber auch Kunst soll mitten in der Stadt ihren Platz finden. Dieser Mix aus Kunst, Wohnen und Sozialem macht den besonderen Flair aus."