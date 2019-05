vor etwa einer Stunde

Altes Rathaus in Regensburg wird barrierefrei

Es wird konkret: Jetzt steht das Datum für den Beginn der Umbauten am Alten Rathaus in Regensburg fest. Anfang Juli will die Stadt unter anderem einen rollstuhlgerechten Aufzug und eine Hebebühne in den historischen Bau integrieren.