Altes Motorrad setzt Garage und sieben Autos in Brand

Ein älteres Motorrad ist am Mittwochnachmittag in Laaber im Kreis Regensburg in Brand geraten und hat dabei hohen Schaden angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, wurden unter anderem drei weitere Motorräder, sieben Autos, eine Garage, Fenster und Zäune beschädigt, beziehungsweise zerstört. Der Besitzer der Motorrads konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Motorrad in der Garage gestartet

Offenbar wegen eines technischen Defekts hatte das Motorrad beim Starten Feuer gefangen, so die Polizei. Dabei stand das Motorrad in der Garage und griff dort innerhalb kurzer Zeit auf ein Auto und drei weitere Motorräder über. Die Garage wurde komplett zerstört.

Flammen greifen auf Haus über

Der Eigentümer konnte das Feuer nicht selbst löschen und so fingen in der Umgebung der Garage sechs weitere Autos Feuer: zwei davon brannten vollständig aus, vier wurden stark beschädigt. Außerdem sind laut Polizei zwei Holzzäune, die Fassade des Hauses, zwei Garagentore und mehrere Fenster in der Nachbarschaft beschädigt worden. Der gesamte Sachschaden ist noch unklar. Die Polizei ermittelt