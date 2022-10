Artikel mit Audio-Inhalten

> Altes Militärlager dient als Kulisse für Terror-Großübung

Altes Militärlager dient als Kulisse für Terror-Großübung

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste treffen sich am Wochenende in einem ehemaligen Stützpunkt der US-Armee in der Oberpfalz zu einer gemeinsamen Großübung. Es geht um die Abwehr von Terroranschlägen und Amoktaten.