Altes Handwerk: Kreuzgewölbe als Lebensphilosophie

"Wir bauen einfach was Schönes", sagt Michael Graf, Maurermeister aus Velburg im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz. Er ist einer der wenigen, die noch Kreuzgewölbe mauern können. Gemeinsam mit seinem Sohn, der in den Familienbetrieb eingestiegen ist, verwirklicht er gerade seinen Lebenstraum: Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus mit verschiedenen Gewölben.

Gewölbebau aus Liebe zum Handwerk

Wenn man Michael Graf fragt, was ihm an seiner Arbeit am meisten gefällt, dann zieht er kurz an seiner Zigarette und überlegt. Dann sagt er: Abwechslung. "Ich möchte nicht mein ganzes Leben lang nur mauern. Ich möchte nicht mein ganzes Leben lang nur betonieren oder eine Schalung machen. Hätte ich keinen Bock. Aber mal eine Woche dies und eine Woche das. Das liebe ich an unserem Handwerk, weil es so vielfältig ist. Ist einfach schön, dass man sich jeden Tag neu einstellen muss."

Der Name Graf prägt das Stadtbild

Michael Graf ist ein Velburger Urgestein. Bereits sein Großvater und Vater haben als Maurermeister das Stadtbild geprägt. Jetzt möchte sich auch Michael Graf verewigen. Die Leidenschaft für das Handwerk und vor allem den Gewölbebau hat Michael Graf auch bereits an Sohn Stefan weitergegeben.

Aktuell baut er mit ihm an einem Wohnhausensemble in der Velburger Altstadt. Mit dem Neubau erfüllt sich Graf einen langgehegten Wunsch. Denn in die privaten Wohnungen kommen unterschiedliche Gewölbe.