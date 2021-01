vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Altes Hallenbad in Bamberg wird zum Sportzentrum der Uni

Die Otto-Friedrich-Universität in Bamberg soll ein Sportzentrum erhalten. Dafür soll das alte Hallenbad am Margaretendamm in Bamberg umgebaut werden. Kostenpunkt: 20 Millionen Euro.