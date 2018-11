Alterspräsident Markwort rüffelt bayerische Staatsregierung

Als ältester bayerischer Abgeordneter durfte Helmut Markwort die konstituierende Sitzung des 18. Landtags begonnen. Der FDP-Politiker und ehemalige "Focus"-Chefredakteur forderte in seiner Rede, "dieses Parlament sollte ein Musterbeispiel werden für kontroverse, aber faire Auseinandersetzungen".

Der 81-Jährige betonte: "Selbstverständlich werden wir uns streiten, aber bitte nach demokratischen Regeln." Zwar freue er sich auf pointierte Formulierungen und Sprachwitz, wünsche sich aber bei allen Meinungsverschiedenheiten Respekt vor dem politischen Gegner.

Statt bisher vier gehören dem bayerischen Landtag jetzt sechs Fraktionen an - so viele wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg: Zusätzlich zu CSU, Grünen, Freien Wählern und SPD sitzen nun auch AfD und FDP im Maximilianeum.

"Mitglieder der Regierung haben gelangweilt gedaddelt"

Markwort erinnerte in seiner Eröffnungsrede daran, dass jeder im Plenum ein demokratisch gewählter Abgeordneter sei, der für einen Teil des bayerischen Volkes spreche. In diesem Zusammenhang kritisierte der Alterspräsident auch die bayerische Staatsregierung.

"In der vergangenen Periode habe ich mehrfach Szenen beobachtet, die für den parlamentarischen Wettstreit nicht geworben haben", beklagte Markwort. "Oppositionssprecher mühten sich am Rednerpult ab, während Mitglieder der Regierung gelangweilt und uninteressiert auf ihren elektronischen Geräten gedaddelt haben." Eine solche Missachtung müsse die Wähler enttäuschen.

Markwort lobt hohe Wahlbeteiligung

Der Alterspräsident verwies auf die hohe Wahlbeteiligung von 72,3 Prozent bei der Landtagswahl am 14. Oktober. Die "höchste Wahlbeteiligung seit 36 Jahre sei ein erfreuliches Zeichen. Mit 6,8 Millionen Menschen hätten so viele Bayern wie nie zuvor abgestimmt - diesen Wählern seien die Abgeordneten verpflichtet. "Sie werden von dieser Stunde an auf uns schauen."