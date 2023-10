Altersmedizin: Neue Klinik startet Betrieb in Bad Kissingen

An diesem Montag nimmt die neue geriatrische Klinik in Bad Kissingen ihren Betrieb auf. Dies teilte Alexander Zugsbradl, Vorstand der Kliniken Bad Bocklet AG, auf der Eröffnungsfeier am Freitag BR24 mit. Die neue Klinik hat vorerst 20 Betten. Je nach Bedarf kann sie auf 35 Betten erweitert werden.

Mehr als eine Million Euro für barrierefreie Zimmer

Die neue Klinik befindet sich in der dritten Etage der Hescuro-Klinik in der Schönbornstraße. Zu Jahresbeginn hatten hier die Bauarbeiten begonnen. Mehr als eine Million Euro hat die Kliniken Bad Bocklet AG als Eigentümerin in den Umbau und die Ausstattung der neuen geriatrischen Klinik investiert. Neben vier Standard-Zweibettzimmern stehen nun zehn Einzelzimmer sowie zwei Komfort-Einzelzimmer zur Verfügung.

Alle Patientenzimmer sind laut Zugsbradl "freundlich und altersgerecht" ausgestattet, mit einem barrierefreien Duschbad und erhöhten Toiletten sowie mit TV und Telefon. Außerdem wurde ein Speiseraum eingerichtet, in dem die Patientinnen und Patienten ihre Mahlzeiten nach Möglichkeit gemeinsam einnehmen sollen. Daneben sind Räumlichkeiten entstanden, die es ihnen ermöglichen, sämtliche medizinischen Behandlungen und therapeutischen Anwendungen direkt auf der Etage zu erhalten.

Geriatrische Klinik ausschließlich für Ältere

In der Klinik sollen ausschließlich ältere Patientinnen und Patientinnen im Rahmen einer geriatrischen Rehabilitation untergebracht, behandelt und betreut werden. Das Ziel ist, ihre Lebensqualität zu verbessern, damit sie ein möglichst selbstständiges und selbst bestimmtes Leben mit so wenig Pflege wie nötig führen können, so Zugsbradl. Rund 35 Personen aus den Bereichen Medizin, Pflege und Therapie sind in der neuen Klinik beschäftigt.

Mit der neuen geriatrischen Klinik gibt es jetzt an jedem der drei Hescuro-Klinikstandorte Bad Bocklet, Bad Brückenau und Bad Kissingen eine Abteilung für die geriatrische Rehabilitation. Die geriatrische Klinik in Bad Bocklet hat 35 Betten. In Bad Brückenau befinden sich 30 geriatrische Reha-Betten. "Wir spiegeln damit die demografische Entwicklung in unserer Gesellschaft wider", sagte Vorstand Alexander Zugsbradl. "Denn ältere Menschen brauchen andere Einrichtungen, andere Behandlungen und andere Therapien als beispielsweise ein 50-Jähriger. Die Altersmedizin ist mittlerweile ein Schwerpunkt in den Hescuro-Kliniken, da sie ein Zukunftsthema ist", so Zugsbradl. Nach seinen Angaben gibt es in Bad Kissingen insgesamt drei geriatrische Reha-Einrichtungen.

Angespannte Finanzlage für geriatrische Reha-Kliniken

Die neue Klinik für Altersmedizin in Bad Kissingen eröffnet, obwohl derartige Reha-Einrichtungen immer häufiger Probleme mit der Finanzierung haben. Erst im Juli war bekannt geworden, dass beispielsweise das ambulante und mobile Geriatrie-Zentrum der Stiftung Bürgerspital in Würzburg schließen muss. 200 bis 300 Patientinnen und Patienten wurden damit pro Jahr versorgt. Mehr als 20 Millionen Euro Defizit musste die Stiftung bislang refinanzieren, um das Reha-Zentrum halten zu können. Doch jetzt haben die Verantwortlichen die Notbremse gezogen. Bereits 2020 musste die Stiftung Bürgerspital die Station des Geriatrie-Zentrums schließen. 36 Betten waren damit weggefallen.

Für alte Menschen in der Region könnte der Wegfall solcher Einrichtungen schlimmstenfalls sogar zur Folge haben, dass sie nach einem Unfall (einem Sturz etwa) pflegebedürftig werden, obwohl das mit einer Reha-Behandlung eigentlich vermeidbar wäre.