Altersmedizin: Klinikdirektor will "junge Menschen begeistern"

Die Geriatrie an der Klinikum Bayreuth GmbH hat einen neuen Klinikdirektor. Professor Hans Jürgen Heppner ist zugleich der erste extern berufene Professor für den Medizincampus Oberfranken (MCO). Nun wurde er offiziell vorgestellt.

Studierende sollen sich bewusst für Bayreuth entscheiden

Die Verknüpfung von Klinik und dem neuen Medizincampus Oberfranken hätte ihn nach Bayreuth gelockt, so Heppner. Solch ein Projekt von Anfang an begleiten zu können, reize ihn trotz aller Herausforderungen sehr. Der gebürtige Oberpfälzer will der Geriatrie, also der Altersmedizin, auch zu einem anderen Bewusstsein in den Köpfen junger Medizinstudenten verhelfen und als Mentor fungieren.

"Ich bin überzeugt, wenn man sich die Zeit nimmt, kann man junge Menschen, die neu in den Beruf einsteigen, dafür begeistern, ihnen Wege aufzeigen, wo man in der Medizin alles hinkommen kann, damit der Beruf auch Spaß macht." Professor Hans Jürgen Heppner

Heppners Idealvorstellung wäre, dass die Studierenden sich nach ihrem Studium bewusst für Bayreuth entscheiden. Denn dort sei alles praktischer und familiärer.

Meilenstein für das Projekt "Medizincampus Oberfranken"

Durch den demografischen Wandel erlange die Geriatrie immer mehr an Bedeutung und soll den Menschen ein "gesundes Altern" ermöglichen, so der Ärztliche Direktor des Klinikums, Professor Hans-Rudolf Raab. Die Berufung von Heppner sei ein Meilenstein für das Projekt "Medizincampus Oberfranken", das Ende 2021 beschlossen wurde.

Der Campus sei nicht nur ein Alleinstellungsmerkmal für die Region, sondern auch eine Aufwertung für das Klinikum, bringe neue Spezialisten nach Bayreuth und somit einen Mehrwert für die Patienten. "Wenn es uns dann noch gelingt, junge Menschen hier zu halten – speziell in der ländlichen Region – ist das Ganze eine gute Idee und ein Erfolgsprojekt", so Raab.

Studiengang soll 2026 voll ausgebaut sein

Der MCO mit dem Studiengang "Medizin Erlangen/Bayreuth" ist ein gemeinsames Projekt der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg, der Universität Bayreuth, der Uniklinik Erlangen und der Klinikum Bayreuth GmbH. Im Wintersemester 2019/20 haben die ersten Studierenden ihre Ausbildung an der Medizinischen Fakultät der FAU begonnen. Im Sommer 2022 startete das Kliniksemester in Bayreuth. Im Jahr 2026 soll der Studiengang voll ausgebaut sein und dann rund 600 angehende Ärztinnen und Ärzte umfassen.