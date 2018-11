Altersarmut: Würzburger Rentnerin ruft zu Protestaktion auf

Seniorin Margarete Rodamer aus Würzburg kann sich nur noch das Allernötigste leisten. Die 77-Jährige hat über 30 Jahre lang gearbeitet, trotzdem reicht die Rente nicht – sie erhält zusätzlich "Grundsicherung". Nun geht sie gegen die Altersarmut auf die Barrikaden: Am Samstag will sie um 16.00 Uhr im Selbsthilfehaus der Stadt Würzburg in der Scanzonistraße eine sozialkritische Kunstaktion starten. Rodamer hat eine Tapetenrolle und Stifte besorgt und will, dass möglichst Viele ihre Probleme, Bedürfnisse und Finanzierungsmöglichkeiten aufschreiben. Daraus soll eine Collage entstehen. Diese will die Würzburgerin Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ins Kanzleramt nach Berlin schicken und hofft, dass sich auch aus vielen anderen Städten Protest regt.

Langzeitarbeitslose und Niedriglohnbezieher betroffen

"So kann es nicht weitergehen", sagt Rodamer mit Blick auf immer mehr Senioren, bei denen die Rente nicht mehr zum Leben reicht. Sie sieht aber auch die Niedriglohnbezieher oder Langzeitarbeitslosen von heute auf Altersarmut zusteuern. Rodamer kritisiert, dass Löhne, Gehälter und Renten immer nur linear angehoben werden, und nicht stärker im unteren Bereich. Für die eigene Rente von gut 1.000 Euro hat sie es hochgerechnet: In fünf Jahren hat sie dann 130 Euro mehr, einer der jetzt 4.000 Euro bezieht, aber gut 450 Euro mehr. So gehe mit den Jahren die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Ein weiteres Problem sieht Rodamer in hohen Mietkosten.

Niedriglöhne und hohe Mietkosten

Ein 2017 für die Stadt Würzburg erstmals aufgelegter Sozialbericht gibt der Rentnerin recht. Danach sind bereits fünf Prozent der Rentner in Würzburg auf die Sicherung des Existenzminimums über die so genannte "Grundsicherung" angewiesen, 2020 könnten es den Prognosen nach aber bis zu neun Prozent sein, so Thomas Stolzenberg vom städtischen Sozialamt. Und auch der städtische Sozialbericht listet Niedriglöhne, sowie gewollte und ungewollte Unterbrechungen in der Erwerbsbiografie, aber auch hohe Mieten als Armutsgefährdend auf. Der Faktor "Miete" spiegelt sich auch in der Berechnung der Grundsicherung für Senioren in Würzburg. 424 Euro sind für den reinen Lebensunterhalt angesetzt, aber 520 Euro für eine angemessene Miete.

Nothilfefonds soll in Ausnahmesituation helfen

Für Senioren, die unverschuldet in eine prekäre finanzielle Lage gekommen sind, hat die Stadt Würzburg erstmals 2010 einen Nothilfefonds mit 5.000 Euro aufgelegt. 2017 waren es bereits 35.000 Euro. 2018 sind es 45.000 Euro. Erneut müssen sie Stolzenberg zufolge ausgeschöpft werden. Rund 250 Senioren kann so, mit meist kleineren Beträgen, geholfen werden. Etwa wenn Geld fehlt für eine neue Brille, Zahnbehandlung, einen neuen Kühlschrank oder die Lichter ausgehen könnten, weil die Stromrechnung nicht bezahlt werden kann.

Betroffene wollen Verhältnisse gemeinsam öffentlich anprangern

Protest gegen Altersarmut und ihre Ursachen - Jochen Widmann vom Würzburger Arbeitslosentreff "WAT" zollt der Aktion von Margarete Rodamer Respekt. "Weil damit öffentlich bewusstgemacht wird, dass Armut schon da ist und weiter um sich greifen wird", so der Sozialpädagoge.

"Das betrifft nicht nur Rentner, sondern alle die aus irgendeinem Grund nicht so viel verdient haben, die irgendwo wohnen wie in Würzburg, wo Mieten und Nebenkosten so hoch sind, sodass es einfach nicht mehr zum Leben reicht." Sozialpädagoge Jochen Widmann vom Würzburger Arbeitslosentreff

Seit 20 Jahre leitet Widmann bereits den Arbeitslosentreff. Noch nie hat er allerdings erlebt, dass Betroffene die Verhältnisse öffentlich gemeinsam anprangern. Grund dafür ist, dass sie einfach mit dem täglichen Überleben ausgelastet sind, meint Widmann, aber auch, dass sie aus Scham nicht an die Öffentlichkeit gehen.