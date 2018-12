Altersarmut in München: Hundertausenden droht Mini-Rente

In der Landeshauptstadt werden laut der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) 285.000 der momentan Berufstätigen, wenn sie so wie heute weiterarbeiten, einmal eine Rente unterhalb der staatlichen Grundsicherung bekommen. Das wären 30 Prozent aller Münchner Beschäftigten. So steht es in einer Studie des Pestel-Instituts, das für die Gewerkschaft amtliche Statistiken ausgewertet hat.

Drohende Mini-Renten im Münchner Umland

Für das Umland kommt es sogar zu noch kritischeren Ergebnissen: Mini-Renten drohen 35 Prozent der Beschäftigten im Kreis Starnberg, 39 Prozent im Kreis Ebersberg und sogar 41 Prozent in den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck. Und überall könnten es der NGG zufolge noch mehr werden, wenn das Rentenniveau sinken sollte.

Weniger Aushilfen, mehr Vollzeitstellen

Die Forderungen der Gewerkschaft: Die Politik müsse das Niveau längerfristig stabilisieren und möglichst anheben. Und die Arbeitgeber – gerade im Gastgewerbe und im Bäckerhandwerk sollten weniger auf Aushilfen setzen, sondern mehr reguläre Vollzeitstellen schaffen und die Leute auch nach Tarif bezahlen.