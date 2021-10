"Von drei armen Rentnern geht nur einer zum Amt."

BR24: Sie sind, wie es auf ihrer Homepage ja auch heißt, Helfer und Fürsprecher armer alter Menschen. Wie sind die von den hohen Heizkosten und der Inflation jetzt betroffen?

Lydia Staltner: Also jetzt wird es natürlich immer schlimmer mit diesen Heizkosten. In den letzten Jahren hat unser Verein, der ja Rentner am Existenzminimum, also die in Altersarmut leben, unterstützt, schon immer Heizkosten bezahlt. Es ist ganz normal, dass bescheidene alte Menschen zuhause nur noch heizen, wenn es richtig notwendig ist. Sie ziehen sich lieber warm an, hängen sich eine Decke rum und haben eine panische Angst vor einer Heizkostennachzahlung, die sie dann nicht zahlen könnten. Und deshalb haben wir vom Verein uns entschieden, schon vor vielen Jahren, dass wir Heizkostennachzahlungen übernehmen, wenn sie im Rahmen sind. Und uns wird heute schon angst und bange für die Rentner, die jetzt mit diesen erhöhten Heizkosten leben müssen. Nicht bloß weil sie nachzahlen müssen, auch die Angst, die sie haben. Ich möchte nicht, dass alte Leute in ihrem Zimmer sitzen, frieren, nicht heizen – und ich muss jetzt einmal ganz böse sagen – fast so erfrieren, dass sie sich gar nichts mehr kochen können, weil die Hände so kalt sind. Und so etwas haben wir nämlich auch schon erlebt.

BR24: Das sind dramatische Schilderungen, die Sie uns hier geben. Also Bayern leidet besonders unter der Altersarmut. Jetzt heißt es aber von Seiten der Staatsregierung auch oft, dass der Eindruck ja täuscht, weil es eben auch viele Menschen mit Vermögen gibt oder Menschen, die einen Partner haben mit guter Rente oder guter Pension, sodass sie selber trotz ihrer eigenen niedrigen Rente eben nicht arm sind. Wie ist da Ihr Eindruck?

Lydia Staltner: Es stimmt, dass es eine große Schere gibt. Und es gibt sicher Menschen, die im Alter nicht sparen müssen, die eine gute Rente haben oder sehr gut versorgt sind. Aber wir brauchen uns nichts vormachen: Deutschland hat eine Altersarmut, und zwar eine offizielle Altersarmut von über 500.000 Leuten. Und die Regierung sagt: Ach, das sind ja nur so drei, vier Prozent. Aber es gibt auch die versteckte Armut. Und wir vom Verein haben die Erfahrung gemacht: Von drei armen Rentnern geht nur einer zum Amt. Und die Zahlen kann die Regierung nur nachvollziehen mit denen, die zum Amt gehen. Die anderen kennt die Regierung gar nicht. Und die Politik will die Zahlen vielleicht auch gar nicht wissen, weil sonst müssen sie sich mit dem Thema der Armut oder des Heizens oder wie sie eigentlich Menschen behandelt, die Würde verdient haben, befassen. Und ich denke mir, das möchte sie vielleicht zurzeit nicht.

BR24: In Frankreich werden jetzt zum Beispiel gerade Gas-Gutscheine verteilt aufgrund der steigenden Heizkosten. Was bräuchte es denn jetzt an Sofortmaßnahmen bei uns, jetzt gerade auch in Hinblick auf die neue Regierung?

Lydia Staltner: Ich finde das Projekt in Frankreich sensationell, wenn man armen Menschen Gutscheine geben würde. Ich würde es auch gut finden, wenn man Heizkosten erhöht, dass man sich vorher Gedanken macht. Wie geht man eigentlich mit diesem Menschen um, die unter der Heizkosten-Erhöhung leiden, frieren? Also man müsste offener denken, weitflächiger. Man müsste sagen: Manche können das leisten und die armen Rentner, die sollten eigentlich Gutscheine kriegen, so wie es in Frankreich ist. Dass sie Würde haben im Leben, dass sie keine Angst haben, dass sie frieren müssen und dass sie einen Winter erleben, der nicht durchzogen ist von Frust. Und da müsste sich die Regierung wirklich was einfallen lassen und nicht bloß die Preise erhöhen, ohne zu überlegen.

BR24: Das fordert Lydia Staltner, die Gründerin des Vereins Lichtblick e. V. in München. Vielen Dank für das Gespräch.