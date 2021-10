Altersarmut: Bayern stärker betroffen als der Osten

Dass die Differenz in den neuen Bundesländern so viel geringer ausfällt, liegt daran, dass Frauen im ehemaligen Osten im Schnitt länger und weniger in Teilzeit arbeiten, auch nachdem sie Kinder bekommen. In der Entwicklung seit 2005 lässt sich in Bayern kein wirklicher Trend erkennen - die Differenz zwischen Männern und Frauen bleibt auf einem ähnlichen Niveau. In Brandenburg ist sie im selben Zeitraum deutlich kleiner geworden.

Frauen arbeiten auch heute noch immer viel häufiger und länger in Teilzeit als Männer oder haben nur einen Minijob, um sich zusätzlich um die Pflege von Angehörigen zu kümmern. Finanzberaterin Helma Sick rät Frauen, sich frühzeitig um ihre Rente zu kümmern. Ihnen sollte bewusst sein, dass Fehlzeiten zu Einbußen führen und sie deshalb möglichst fair mit dem Partner aufteilen.

Risikofaktoren: Teilzeit, Minijob und Niedriglohnsektor

Bei den Menschen, die in den vergangenen Jahren ins Rentenalter gekommen sind, spiegelt sich laut Claudia Spiegel das Erwerbsleben auf eine weitere Weise wieder: "Wer lange in einem Minijob oder im Niedriglohnsektor arbeitet, kann sich keine großen Rentenbeiträge aufbauen." In Bayern seien davon etwa sehr viele Beschäftigte in der Gastronomie und im Tourismus betroffen. Da gleichzeitig die Lebenshaltungskosten, vor allem die Mieten, im Freistaat auf einem hohen Niveau sind, werden ein Stück weit auch Durchschnittsrenten entwertet, mit denen ein Auskommen anderswo in Deutschland vielleicht gut machbar wäre.

Nur knapp drei Prozent beziehen Grundsicherung im Alter

Die Bayerische Staatsregierung allerdings zog 2017 im Sozialbericht, der einmal in jeder Legislaturperiode erscheint, eine positivere Bilanz, als es Sozialverbände wie der VdK tun. Dort heißt es, der Anteil der Menschen, die Grundsicherung im Alter in Anspruch nehmen, sei auch ein aussagekräftiger Gradmesser für Armut im Alter - dieser Anteil liege in Bayern bei gerade einmal 2,8 Prozent.

Für die Grundsicherung im Alter ist man berechtigt, wenn man sein reguläres Renteneintrittsalter erreicht hat und Einkünfte oder Vermögen nicht ausreichen, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Zu den Leistungen der Grundsicherung zählen, ähnlich wie beim Arbeitslosengeld II, zum Beispiel ein Regelsatz, etwa für Essen und Kleidung, die Übernahme der Wohnungskosten entsprechend dem örtlichen Mietspiegel und die Übernahme von Versicherungsbeiträgen.

Die folgende Grafik zeigt, dass der Anteil der Bayern im Rentenalter, die Grundsicherung erhalten, auch seit 2017 nicht anstieg und dass die Entwicklung etwa in Hamburg steiler verläuft. Allerdings fällt auch wieder auf, dass die Quoten in den neuen Bundesländern deutlich niedriger sind: