"Alternativlos": FFF-Aktivistin kämpft in Nürnberg fürs Klima

Weltweit haben die jungen Aktivisten von Fridays for Future heute für das Klima demonstriert. In Nürnberg ist Klima-Aktivistin Lou Schwarz ganz vorne dabei, steht auf der Bühne und eröffnet die Demo. Mehr als 1.000 Aktivisten sind gekommen. "Es ist ein wahnsinnig gutes Gefühl, dass so viele Leute da sind. Wir haben gezeigt, dass wenn man etwas auf die Beine stellt, dass es auch funktioniert. Deswegen bin ich sehr glücklich", sagt Lou Schwarz. Zudem erwartet sie im Laufe des Tages noch weitere Demonstranten.

Klimacamp in der Innenstadt

Seit Tagen hat die Ortsgruppe von Fridays for Future die Demo organisiert. Die jungen Aktivisten haben dazu ein Klimacamp in der Nürnberger Innenstadt aufgeschlagen, Zelte und Infostände aufgebaut. "System Change Camp" haben sie es genannt. Bei der Demo allein soll es nicht bleiben, sagt Lou Schwarz. Bis zum 3. Oktober protestieren sie Tag und Nacht vor Ort, bieten Infoveranstaltungen und Workshops an.

Protest mit Schlafsack

Mindestens zwei Leute müssen immer im Camp bleiben – auch nachts. Lou Schwarz packt ihren Schlafsack aus. Die 23-Jährige weiß, was auf sie zukommt. Schon einmal hatte Fridays for Future zusammen mit anderen Gruppen in Nürnberg ein Klimacamp aufgebaut. 600 Tage hielten sie dort die Dauermahnwache aufrecht, blieben auch über den Winter. "Frieren im Schlafsack auf dem Boden, ist hart. Wir machen das nicht zum Spaß, sondern wir wollen die Klimakrise bekämpfen", sagt die junge Studentin.

Wenig Freizeit, viel Orgakram

Mit solchen Aktionen wollen sie Aufmerksamkeit schaffen. Dafür stellt Lou Schwarz andere Hobbys oder die Uni auch mal hinten an: "Es ist vor allem viel Zeit, die hereinfließt", sagt die 23-Jährige, "aber man lernt auch immer nette Leute kennen und führt nette Gespräche, knüpft neue Freundschaften." Statt Freizeit zu haben, schreibt sie Pressemitteilungen, spricht mit Behörden oder organisiert das Programm des Klimacamps mit.

Aktivistin sieht keine Alternative

Zukunftsängste treiben die Aktivisten von Fridays for Future an: Es ist die Sorge, in einer Welt leben zu müssen, in der die Folgen der Erderwärmung unkontrollierbar sind. "Es ist einfach alternativlos. Die Klimakrise ist so drastisch, dass ich aktiv werden muss", sagt Lou Schwarz. Die Forderungen sind deutlich: Der CO2-Ausstoß muss schnell reduziert werden, um die globale Erwärmung zu stoppen.

Von Bundesregierung enttäuscht

Die derzeitige Energiekrise und Abhängigkeit von russischem Erdgas bestätige, wie wichtig der schnelle Ausbau Erneuerbarer Energie sei. Dass die Bundesregierung nun in den kommenden 20 Jahren auf Flüssiggas aus anderen Ländern setzt, sei der falsche Weg. "Es ist sehr frustrierend. Seit drei Jahren gehen wir auf die Straße und hatten jetzt gehofft mit den Grünen und der SPD in Regierungsverantwortung, dass etwas besser wird. Das passiert aber gerade nicht", sagt Lou Schwarz. Aufgeben komme aber nicht in Frage. Sie kämpft weiter.