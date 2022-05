Alternatives Wohnen: Hohen Mietpreisen ein Schnippchen schlagen

Daher gehört zu den acht Vereins-Wohnungen am Reinmarplatz auch ein Gemeinschaftsraum, in dem sich die Bewohnerinnen treffen können. Alle Räumlichkeiten sind Teil einer 144 Wohnungen umfassenden Anlage der GEWOFAG, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Landeshauptstadt München. Mit der haben die Frauen von Anfang an kooperiert. "Wir haben dabei bei der Planung gesagt: Wir würden da gerne rein und würden dann was anbieten für die Nachbarschaft, sozusagen als Gegenleistung an die GEWOFAG, dass wir uns hier sozial betätigen", erklärt Lippmann.

Beste Chancen für "mittlere Einkommensbezieherinnen"

Wer einziehen will, braucht einen Wohnberechtigungsschein von der Stadt. Die besten Chancen haben "mittlere Einkommensbezieherinnen", so die Vereinsvorsitzende: "Sie dürfen nicht zu viel verdienen, dann kriegen sie keinen Wohnberechtigungsschein von der Stadt", sagt Lippmann, "und sie dürfen nicht zu wenig verdienen, sonst kriegen sie keine Wohnung von der GEWOFAG".

Auf dem Dach des fünfstöckigen Hauses gibt es einen Spielplatz und einen Dachgarten, um den sich die acht Bewohnerinnen des Wohnprojekts kümmern. Eine der Frauen bietet etwa Deutschunterricht für Ausländer an, eine andere Frau will Literaturabende veranstalten. Ob also am Reinmarplatz oder in Oberföhring: Hier wie dort geht es nicht nur um eine bezahlbare Wohnung, sondern um ein solidarisches Miteinander in der Gesellschaft.