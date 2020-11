Alternativen zu traditionellen Weihnachtsmärkten

Schweinfurt: Stände mit Kunsthandwerk

Am 26. November startet die kleine Alternative zum traditionellen Schweinfurter Weihnachtsmarkt: Wegen der Corona-Pandemie verteilen sich die Stände auf zwei Plätze: dem südlichen Marktplatz und dem Georg-Wichtermann-Platz. 28 Kunsthandwerker und soziale Einrichtungen bieten hier bis zum 23. Dezember Waren an. Ein zunächst geplantes Konzept mit einem Weihnachtsmarkt, der sich durch die ganze Stadt bis zum Schillerplatz zieht, musste wegen der aktuellen Infektions-Situation verworfen werden. Es gibt aber wieder den traditionellen Christbaum auf dem Marktplatz und die traditionelle Weihnachtsbeleuchtung.

Würzburg: alkoholfreier Adventsmarkt

In Würzburg sieht der Weihnachtsmarkt ähnlich aus, wie die Corona-Version des Kiliani-Fests: Insgesamt 40 Stände werden über die Innenstadt verteilt ihre Waren anbieten. Neben Tontassen, Flechtkörben und Spülbürsten gibt es für die Würzburger wie immer auch gebrannte Mandeln und Zuckerwatte. Was heuer allerdings fehlt: Glühwein. Es wird also ein alkoholfreier Adventsmarkt. Insgesamt will die Stadt mit dieser Version des Weihnachtsmarkts den Einzelhandel in der Vorweihnachtszeit ergänzen und damit stärken. Ab dem 27. November sind die Stände in der Eichhornstraße, am Oberen und Unteren Markt, am Vierröhrenbrunnen und am Dominikanerplatz aufgebaut. Die Stände stehen bis zum 23. Dezember.

Aschaffenburg: Imbissstände auf verschieden Plätzen

In Aschaffenburg sollte es eigentlich ein Winterdorf auf den Aschaffenburger Volksfestplatz als Ersatz für den abgesagten Weihnachtsmarkt geben. Wegen verschärften Corona-Maßnahmen wurde dieses Winterdorf allerdings abgesagt. Jetzt gibt es einen "Hauch von Weihnachtsstimmung" über verschiedene Standorte in Aschaffenburger Innenstadt verteilt. Rund 20 Budenbesitzer stehen verteilt unter anderem am Schloßplatz, in der Herstallstraße, an der Sandkirche und am Hauptbahnhof. Angeboten werden überwiegend Imbiss-Artikel und Süßwaren. Die Stände stehen ab 27. November bis 7. Januar und haben zwischen 10 und 20 Uhr geöffnet. Eine offizielle Eröffnung des alternativen "Weihnachtsmarktes" gibt es nicht.