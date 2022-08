Alternativen für Gas gesucht: Geothermie im Aufwind

Erwin Knapek ist Geothermiepionier in Deutschland. Er hat das erste große Geothermiekraftwerk in Südbayern errichten lassen. In seinen Augen haben sich daran aber zu wenige ein Vorbild genommen: "Geothermie spielt nicht die Rolle, die ihr zusteht!" Ihr Anteil an der Wärmeproduktion liegt bundesweit bei drei Prozent.

30 Prozent seien aber möglich, langfristig sogar mehr. Verschwendung einer umweltfreundlichen Ressource und eine verpasste Chance auf CO2-Einsparung, findet Knapek. Um genau zu sein: Wenn hier von "Geothermie" die Rede ist, dann ist "Tiefe Geothermie" gemeint. Das bedeutet, die Thermalenergie wird aus Tiefen zwischen 400 und 5.000 Metern gefördert.

Gesucht: Wärmeenergie

Der Beginn des Ukraine-Krieges, die Sanktionen gegen Russland und der teilweise Gas-Lieferstopp haben die Abhängigkeit Deutschlands von Energielieferungen aus dem Ausland deutlich gemacht. Ein Reaktionsmuster ist der Rückgriff auf alte Energieformen, die man eigentlich abschaffen wollte: Kohle und Atomstrom.

Die haben allerdings den Nachteil, dass damit hauptsächlich Strom produziert wird. Eine Hauptaufgabe des Gases erfüllen sie kaum: Die Produktion von Wärmeenergie. Ein Viertel des gesamten Primärenergieverbrauchs in Deutschland entfällt allein auf das Heizen und die Warmwassererzeugung in Privathaushalten.

Gesucht: Neue Energiequellen

Eine andere Reaktion auf die Energiekrise: Bemühungen um mehr Ausbau heimischer Energiequellen wie Windkraft und Photovoltaik. Allerdings haben die denselben Nachteil wie Kohle- und Kernenergie: Sie produzieren Strom. Damit kann über Wärmepumpen geheizt werden, die aber besonders in Altbauten nur kompliziert einsetzbar sind.

Eine Alternative könnte da die Geothermie sein. "Plötzlich ist da eine riesige Nachfrage von Gemeinden und Energieversorgern", erzählt Wolfgang Bauer, Geothermieexperte von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Die Geothermie scheint in Folge der Energiekrise aus ihrem Dornröschenschlaf zu erwachen.

Gesucht: Möglichkeiten zu Erdwärmenutzung

Praktisch alle bayerischen Geothermieanlagen liegen südlich des Altmühltals. Hier liegt das sogenannte Molassebecken, eine poröse Gesteinsschicht, die in Tiefen von bis zu 5.000 Metern verläuft. In den Poren und Klüften fließt Wasser, das sich am heißen Gestein erwärmt. Wolfgang Bauer glaubt, dass ähnliche Bedingungen auch weiter nördlich, etwa in Franken zu finden sind.

Das demonstriert er in einem Steinbruch östlich von Erlangen. Der Fels hat hier viele Risse und Verwerfungen. Erste Ergebnisse seiner Forschungen legen nahe, dass es solche Risse dann auch einige tausend Meter tiefer gibt. "Das Wasser bewegt sich in diesen Rissen und was wir besonders häufig in der Geothermie sehen, sind Störungszonen, in denen das Gestein besonders intensiv zerbrochen ist, weil dort eben die Hauptbewegungsrichtungen für das Wasser sind", erklärt Wolfgang Bauer.

"Es kommen sicherlich nicht alle Regionen in Frage - aber zum Beispiel in dem Gebiet Schweinfurt, Bamberg, Coburg ist die Wärmeversorgung wahrscheinlich komplett mit Geothermie darstellbar." Bis jetzt fehlen dem Forscher aber die nötigen Forschungsmittel für eine Probebohrung, die mehr Gewissheit schaffen würde.

Geothermie in Oberbayern, eine Erfolgsgeschichte

In der Molasse südlich des Altmühltals gibt es diese Gewissheit. Hier wurden bei einer Ölbohrung in den achtziger Jahren die bis zu 170 Grad heißen Wasserströme entdeckt. 25 der deutschlandweit 42 Geothemieanlagen sind seitdem hier entstanden.

Nummer eins war das Geothermiekraftwerk, das der Physiker Erwin Knapek als Bürgermeister von Unterhaching initiiert hat. Als Pioniere haben sie hier viele wichtige Erfahrungen für die Nutzung der Geothermie in Südbayern gesammelt, die in anderen Regionen Bayerns noch fehlen. Inzwischen betreiben etwa die Stadtwerke München fünf Geothermieanlagen und werden demnächst das größte Geothermieheizkraftwerk Europas in Betrieb nehmen.

Ruf nach politischer Unterstützung

Thomas Jahrfeld, zuständig für die Entwicklung neuer Geothermieprojekte bei den Münchner Stadtwerken, hätte sich bei bestehenden und zukünftigen Projekten mehr Unterstützung gewünscht: "In der Politik ist häufig eine Konzentration auf Solar- und Windenergie anzutreffen, die Geothermie spielt offensichtlich noch eine untergeordnete Rolle."

Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert Aiwanger erklärt dagegen, dass 2020 eine Studie in Auftrag gegeben wurde, um das Geothermiepotenzial für ganz Bayern zu berechnen. Im Herbst soll sie veröffentlicht werden. Für die Region München, mit fast drei Millionen Einwohnern, stehen die Zahlen heute schon fest: Innerhalb weniger Jahre wäre es möglich, hundert Prozent der benötigten Wärmeenergie mit Geothermie zu erzeugen.

Die Geothermie kann intensiviert werden

Michael Drews, Professor an der TU München, erforscht das Potenzial der Geothermie, besonders im Raum München. Er spricht sich für eine Intensivierung der Nutzung aus: "Also bisher haben wir 25 Projekte", erklärt Drews. "Als Potenzial wäre der Faktor 10, also 250 Anlagen, durchaus denkbar. Und das würde für die Wärmeversorgung in Bayern bedeuten, dass wir um die 20 bis 40 Prozent eben der Wärmeversorgung tragen könnten in Bayern." Erwin Knapek, der Geothermiepionier aus Unterhaching, hört das sicher gern.