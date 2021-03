Alternative zum Hotelurlaub: Per Wohnungstausch um die Welt

In einer neuen zwei-Zimmer-Wohnung mit Fenstern bis zum Boden und großem Balkon begrüßt Manfred Lypold aus Bamberg seine Tauschgäste aus der ganzen Welt. Der 70-Jährige hat den Wohnungstausch-Verein Homelink in Deutschland vor über 40 Jahren aufgebaut und ist seitdem begeisterter Tauschpartner. Inzwischen war er mit seiner Familie auf der ganzen Welt unterwegs.

Bamberg: Wohnungstausch statt Pauschalurlaub

Wenn man einmal die Hemmschwelle überwindet und Gäste in die eigene Wohnung oder das Haus lässt, habe der Tausch zahlreiche Vorteile, so der Rentner Manfred Lypold. "Es gibt einen Kalender und eine Suchfunktion. Es läuft ähnlich wie bei einem Dating- oder Heiratsprogramm, wo man sich gegenseitig findet."

Manfred Lypold macht seit den 70er Jahren nur noch selten Pauschalurlaub. Seine Wohnungen hat er inzwischen mit Tauschpartnern aus der ganzen Welt getauscht. Lypold glaubt, dass gerade in Corona-Zeiten der Haus- und Wohnungstausch immer beliebter wird. Denn in einer eigenen Wohnung ist die Infektionsgefahr viel geringer als im Hotel, so Lypold.

Fremde Menschen machen Urlaub in der eigenen Wohnung

Besonders bei Familien, die Geld sparen wollen, ist der Wohnungstausch beliebt. Sabine und Peter Hoh bieten seit zehn Jahren ihr Reihenhaus zum Tausch an. Denn nachdem sie das Haus gekauft hatten, war das Geld erst einmal knapp. Am Anfang hatten sie jedoch Zweifel, so der 60-jährige Peter Hoh. Man brauche ein bisschen Zeit zum Nachdenken, weil plötzlich fremde Menschen in der eigenen Wohnung und im eigenen Bett schlafen.

Die Zweifel konnte das Ehepaar jedoch schnell überwinden. Die Familie war in den letzten Jahren schon mehrfach in Frankreich, Großbritannien, Spanien, Belgien und Deutschland im Urlaub. Bevor sie ihr Haus verlassen, stellen sie für ihre Gäste eine Infomappe zusammen, denn Gastfreundschaft gehöre zum Wohnungstausch dazu. Und auch in der Tauschwohnung liegen viele Empfehlungen vor. So könne man sich sehr schnell in einem fremden Zuhause wohl fühlen und viel besser in die Region eintauchen, so Familie Hoh.

Aus Tauschpartnern wird Freundschaft

Und selbst wenn in der getauschten Wohnung mal etwas kaputtgeht oder eine Familie vor der Reise krank wird, ist das durch eine Versicherung abgedeckt. Bei Sabine und Peter Hoh hat der Tausch meistens gut funktioniert, erst einmal haben ihnen Tauschpartner aus den Niederlanden abgesagt.

Familie Hoh tauscht meistens ihr Reihenhaus für zwei oder drei Wochen. Dabei sind schon einige Freundschaften mit den Tauschpartnern entstanden. Peter Hoh zeigt auf seinem Handy Fotos von einem Paar aus Frankreich. Die Familien schreiben sich häufig Nachrichten, obwohl sie sich persönlich noch nie begegnet sind. Das tauschen der Wohnungen vereint. "Es kommt uns nicht darauf an, wie groß das Haus ist und ob der Komfort da ist. Es muss vom Gefühl her passen, sodass wir denken: mit denen machen wir einen Haustausch", so Peter Hoh.

Plattform Homelink kommt aus den USA

Die Tauschplattform Homelink gibt es schon seit 1953 in den USA, seit 1975 als eingetragenen Verein in Deutschland. Inzwischen finden die Mitglieder mehr als 60.000 Tauschangebote in über 70 Ländern. Jeder kann dem Verein beitreten und sich online die Angebote ansehen. 140 Euro pro Jahr kostet die Mitgliedschaft mit Versicherung bei der Wohnungstauschbörse.