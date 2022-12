Alternative zu Leder: Vegane Kaktus-Taschen aus Hof

Nachhaltiges Material, regionale Verarbeitung

In Rehau hat Melanie Wirth eine Ledermanufaktur gefunden, die sich bereit erklärt hat, die Taschen aus dem Kaktusstoff zu nähen – alles reine Handarbeit. Es gibt verschiedene Modelle und verschiedene Farben. Online seien bereits einige Taschen ausverkauft, andere vorbestellt. Wirths Konzept kommt auch in der Ledermanufaktur gut an. Sie hätten schon immer Dinge auch aus Kunstleder gefertigt, deshalb sei das Kaktus-Leder nichts Ungewöhnliches, sagt der Geschäftsführer von Kalos Rehau, Manuel Hoffmann. Allerdings bestehe herkömmliches Kunstleder zum Großteil aus Plastik. "Da ist so ein Material schon was Neues und was Spezielles", so Hoffmann.

Nachhaltigkeit und Langlebigkeit

Natürliche Materialien, regionale Verarbeitung und kurze Lieferketten – Melanie Wirth will mit ihren Kaktustaschen beweisen, dass Handtaschen und Reisegepäckstücke so modern wie nachhaltig sein können. Seit November bietet sie ihre Kollektion auch in einigen Pop-Up-Stores in ihrer Region an. Und: Die Nachfrage ist so gut, dass sie ihre Palette vielleicht bald erweitern will.