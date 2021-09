Alternative fürs Gleis: Kommt der Wasserstoffzug ins Allgäu?

Wasserstoff gilt als Brennstoff der Zukunft: Klimafreundlich, leicht verfügbar und emissionsfrei. Durch eine chemische Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff entsteht Energie, zum Beispiel um Fahrzeuge anzutreiben, wie zum Beispiel Züge. Der französische Hersteller Alstrom stellt diese bereits her.

Probefahrt mit dem Wasserstoff-Zug

Für eine Probefahrt war ein Exemplar am Montag von Augsburg nach Kempten unterwegs - mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer an Bord. Der Umstieg auf Wasserstoff-Antrieb im Zugverkehr ist Teil des ihres Plans, Bayern bis 2040 klimaneutral zu machen. Stück für Stück soll von Diesel auf alternative Kraftstoffe umgestellt werden, sagte Söder bei der Probefahrt in Kaufbeuren. Auch Verkehrministerin Schreyer hält Wasserstoff für eine zügig einsetzbare Technik auf der Schiene.

Strecken mit Dieselloks könnten benachteiligt werden

Vor allem für das südliche Allgäu klingt der alternative Antrieb attraktiv, denn dort fahren immer noch Dieselloks - im Gegensatz zur elektrifizierten Route über Buchloe und Memmingen nach Lindau. Die Route über Kempten könnte fahrplanmäßig benachteiligt werden, sodass beispielsweise Pendlerinnen und Pendler in Richtung München einen Umstieg mehr in Kauf nehmen müssen. Die Alltagstauglichkeit der Züge soll 2022 auf der Strecke von Augsburg nach Füssen getestet werden.

Zu viel Steigung für den Wasserstoff-Antrieb?

Bahn-Experte und Grünen-Politiker Roman Ohmayer aus Oberstdorf sieht den klimafreundlichen Zug aber nicht als Ersatz für die Oberleitungen. "Klar, kann man den Zug im Allgäu testen. Mit seinen Steigungen wäre der Alstom-Zug, von seiner Leistung her, hier aber vollkommen unbrauchbar", sagt Ohmayer.

Kombination von Strom und Wasserstoff

Außerdem könne man mit einem flächendeckenden Einsatz von Wasserstoffantrieb die Mobilitätsziele nicht erreichen. Die Kombination von elektrischen und Wasserstoffzügen hält Ohmayer für eine gute Lösung. Der allgäuweite Einsatz der Wasserstoffzüge könnte etwa 2024 erfolgen.