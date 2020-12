Alter Supermarkt wird neue Heimat für Nürnberger Künstler

Ein Häuserblock aus den 1970er Jahren mitten im Nürnberger Stadtteil Langwasser. Verwinkelt, wie das damals schick war, oben Wohnungen, im Erdgeschoss ein Laden. Die Schaufenster sind leer. Bis vor einigen Monaten war hier ein kleiner Supermarkt untergebracht. Ein halbes Dutzend Künstlerinnen und Künstler steht vor dem Eingang. Sie sind auf der Suche nach neuen Ateliers.

Rauswurf aus bisherigem Atelier

Nach 33 Jahren hat die Künstlergruppe die Kündigung für ihr bisheriges Domizil in der Nürnberger Marienstraße erhalten. Begründet wurde der überraschende Rauswurf mit Mängeln beim Brandschutz und der Statik, sagt Bildhauerin Meide Büdel. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft, wbg, will ihr den ehemaligen Supermarkt zur Verfügung stellen. Das freut die Bildhauerin besonders: "Das ist wirklich toll, dass wir die Möglichkeit bekommen, da kurzfristig reinzugehen."

Win-win-Situation für Langwasser

Der ehemalige Supermarkt ist knapp 600 Quadratmeter groß. Für einen Laden war diese Fläche zu klein, sagt wbg-Sprecher Dieter Barth. Der Betrieb lohnte sich nicht mehr. "Es ist eine Win-win-Situation. Wir haben hier einen Leerstand, wir haben auf der anderen Seite Künstler, die Räumlichkeiten suchen. Und wir haben ein Quartier, das auch ein bisschen Entwicklungspotenzial hat." Da könne sich wunderbar was daraus ergeben.

Künstler schätzen helles Oberlicht

Gerade bringen Handwerker die Stromversorgung und die Heizungsanlage im Laden wieder zum Laufen. Künstlerin Pirko Julia Schröder plant beim Rundgang bereits, wie man den alten Markt mit neuem Leben füllen könnte. Der Eingangsbereich ist hell, bekommt viel Licht durch einige Fenster in der Decke. Hier können Arbeitsplätze entstehen. Weiter hinten ist viel Platz zum Lagern von Material.

Ihr Atelier-Kollege Hubertus Hess wird wohl in einem der Nebenräume seine Werkstatt einrichten. Der Bildhauer weiß von nicht vielen Kollegen, die so eine Chance nicht bekommen. "Es gibt viele junge Künstler, die von der Akademie kommen und sagen, wenn ich hier keinen Platz finde, dann muss ich eben in eine andere Stadt gehen", meint Hess.

Stadt kann keine Flächen anbieten

Im kommenden Jahr werden in Nürnberg rund 100 Ateliers auf dem ehemaligen AEG-Gelände wegfallen. Dort entsteht ein neuer Stadtteil. "Die Stadt selbst kann keinen Ersatz bieten", sagt Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU). Im Zug der Kulturhauptstadtbewerbung gab es zwar Ideen, wo Platz für Kreative hätte geschaffen werden können. Zum Beispiel im Torso der Kongresshalle auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände. Oder auf dem Gelände der alten Feuerwache, die nicht mehr gebraucht wird. Doch nach dem Scheitern der Kulturhauptstadtbewerbung ist es völlig offen, ob und wenn ja wann diese Projekte überhaupt realisiert werden.

Raumkompass-App soll bei Immobiliensuche helfen

Das Kulturreferat hat deshalb eine App aufgelegt, über die Kulturräume vermittelt werden sollen. "Das ist der Aufruf an Vermieterinnen und, Vermieter, die vielleicht Räume zur Verfügung haben, um schnell Hilfe zu leisten", sagt Lehner. Sei es dauerhaft oder als Zwischennutzung auf Zeit. "Raumkompass Nürnberg" heißt die Vermittlungsseite. Sie befindet sich derzeit noch im Aufbau, das Angebot ist überschaubar.