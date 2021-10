Alter Eisenbahnwaggon: Stadtbergens "Wahrzeichen" wird abgebaut

"Das ist unser alter Zugwaggon. Der müsste in den 70er Jahren zu uns gekommen sein. Er ist knapp 13 Meter lang", sagt Unternehmer Tim Hendrikx und blickt auf seinen Eisenbahnwaggon, der direkt bei seinem Fastfood-Restaurant in Stadtbergen steht.

Die "Donnerbüchse", wie der Waggon genannt wird, steht vor ihrer letzten Reise. Jahrzehntelang war das Gefährt Attraktion für Kindergeburtstagsfeiern und andere Feste am örtlichen Hamburger-Schnellrestaurant. Jetzt will Hendrikx sich vom in die Jahre gekommenen Koloss trennen.

Eisenbahnwaggon: Reparatur lohnt sich nicht mehr

"Mit der Zeit hatten wir zwei Wasserschäden. Einer war hier oben links auf der Seite und einer war hier oben rechts", sagt Hedrikx. Der Waggon sei täglich der Witterung ausgesetzt - und "das verträgt man wahrscheinlich nicht auf Dauer."

Eine Reparatur lohnt sich laut dem Restaurantbetreiber nicht mehr. Der Waggon war einst ausgebaut mit zwei Partyräumen, Heizung und Klimaanlage. Am Ende ist der historische Eisenbahnwaggon durchgerostet.

Restaurantbesucher sind traurig

Wehmütig sind viele Besucher des Fastfood-Restaurants. Wie Manuel, der mit seiner Frau Diana immer wieder hierher kommt. "Ich hab selber schon Kindergeburtstage in dem Waggon gefeiert. Insofern finde ich das schon relativ tragisch. Der Wagen hat es jetzt 80 Jahre geschafft und jetzt kommt er halt weg", sagt Manuel.

Eisenbahnwaggon auf Ebay angeboten

Tim Hendrikx hätte es sich leicht machen können, indem er den Waggon einfach von heute auf morgen verschrotten lässt. Weil dieser aber in Stadtbergen schon fast ein Wahrzeichen geworden ist, hat sich Fastfood-Unternehmer Hendrikx stattdessen auf die Suche gemacht.

"Ich hab knapp ein Jahr probiert, ihn an den Mann zu bringen. Ich hatte ihn bei Ebay Kleinanzeigen inseriert, in anderen Portalen. Ich hatte sehr sehr viele Anfragen. Fast 30.000 Aufrufe auf die Anzeige, "zu verschenken" war der Waggon.

Fast wäre der Eisenbahnwaggon als Jugendtreff in Stadtbergen gelandet. Hätte der Bürgermeister, Paulus Metz, doch nur die Kleinanzeige gesehen, sagt er. “Das ist die Hauptaufgabe des Bürgermeisters, bei Ebay-Kleinanzeigen zu suchen. Nein, das haben wir einfach nicht gesehen, sonst wäre es uns aufgefallen. Mit dem Eisenbahnwaggon hätten wir sicher was anfangen können", sagt Metz.

Waggon wird komplett abgebaut

Zu spät. Inzwischen wurden schon erste Teile abgebaut. In den nächsten Tagen wird der alte Eisenbahnwaggon komplett abgebaut sein. Schade für viele Stadtberger, wo doch so viele Menschen hier mit dem alten Waggon Gefühle verbinden. Wie Diana und Manuel aus Augsburg, die im Schnellrestaurant bei Pommes und Hamburger einen ganz besonderen Tag erlebt haben: “Wir haben hier geheiratet. Und wir haben unseren ersten Hochzeitstag da drin gefeiert.”