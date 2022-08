Altenheim vor Schließung: Alternative für 100 Bewohner gesucht

Rund 100 Personen suchen eine neue Bleibe, denn erneut wird in Regensburg ein Alten- und Pflegeheim geschlossen. Bereits Ende Oktober müssen die rund 100 Bewohner aus dem zentral gelegenen Gebäude in der Nähe des Hauptbahnhofs raus.

Grund für Schließung: Umbaumaßnahmen wären nötig

Angehörige sowie die Stadt kritisieren das Vorgehen des Betreibers Kursana scharf, denn in kürzester Zeit muss für die pflegebedürftigen Menschen eine Alternative gefunden werden. "Kursana wie auch ich persönlich bedauern diese Situation sehr, die für die Senioren und ihre Angehörigen nicht einfach ist", so Dieter Schalamon vom Betreiber Kursana, der die Seniorenresidenz im Zentrum von Regensburg betreibt.

Wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt, seien aber für den Weiterbetrieb des Altenheims umfangreiche Umbaumaßnahmen notwendig gewesen, über die man sich mit dem Verpächter aber nicht einigen konnte. "Der Verpächter möchte die Einrichtung zukünftig einer anderen Nutzung zuführen."

Stadt kann kurzfristiges Vorgehen nicht "bestrafen"

27 Jahre fungierte das Haus als Alten- und Pflegeheim, mit 50 Bewohnern im Pflegeheim und rund 50 Senioren im Betreuten Wohnen. Dass die Einrichtung nun plötzlich geschlossen wird, kritisiert Regensburgs Sozialbürgermeisterin Astrid Freudenstein scharf. "Ich verurteile diese Entscheidung, die auf dem Rücken der älteren Mitbürger ausgetragen wird."

Im Prinzip müssten Betreiber von Pflegeheimen der Stadt sechs Monate vorher einen derartigen Schritt mitteilen. Dies war hier nicht der Fall. Allerdings fehle es der Stadt an ausreichend Instrumenten, ein derartiges Vorgehen zu bestrafen, so Freudenstein. Zumal Plätze in Pflege- und Altenheimen auf Kante genäht seien.

Neue Bleibe für Bewohner bereits in Planung

Immerhin: Rund 50 Bewohner kommen in einem neuen Altenheim des Bayerischen Roten Kreuzes in Köfering unter, dass Anfang Oktober eröffnet wird. "Das fügt sich sehr gut, so dass wir zumindest für die Bewohner des Pflegeheims eine Alternative in der Region anbieten können," sagt Freudenstein. Auch viele Pflegekräfte sollen unter anderem hier eine neue Anstellung finden. Vor allem den Verwandten war und ist die Nähe zu ihren pflegebedürftigen Angehörigen wichtig.

Auch für die rund 50 Senioren im Bereich Betreutes Wohnen soll es bereits eine Alternative geben, so Betreiber Kursana in einer Pressemitteilung. "Die Senioren zu unterstützen und Angebote zu vermitteln ist für Kursana jetzt wichtigstes Anliegen und oberstes Ziel. Dafür werden weitere Träger angesprochen, Unterstützung beim Umzug geleistet und telefonische psychologische Betreuung angeboten."

Kein Einzelfall in Regensburg - letzter Fall von 2018

Dass ein Altenheim unerwartet schließt und die Bewohner eine neue Einrichtung brauchen, ist in Regensburg kein Einzelfall. Im Herbst 2018 wurden die Seniorenresidenz Thurn- und Taxis geschlossen. Damals waren fast 40 Bewohner von der Schließung betroffen.