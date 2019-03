vor 13 Minuten

Erding: 99-Jährige kommt bei Brand auf Balkon ums Leben

Im Seniorenheim Heiliggeiststift in Erding ist am Vormittag eine 99 Jahre alte Frau bei einem Brand ums Leben gekommen. Die Polizei vermutet eine Zigarette als Brandursache. Die Frau wäre in fünf Tagen 100 geworden.