Altendorf: Mann in Silo von Sand begraben und schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Betonwerk in Altendorf im Landkreis Bamberg ist am Mittwochnachmittag ein 55 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Rettungskräfte und die Feuerwehr mussten ihn aus einem Silo bergen.

Arbeiter unter großen Mengen Sand begraben

Wie die Polizei auf Nachfrage des BR mitteilt, war der Mann zum Arbeiten in ein Sandsilo gestiegen, als große Mengen Sand nachrutschten und den Mann unter sich begruben. Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Feuerwehr gruben den Arbeiter frei und holten ihn mittels Drehleiter und Schleifkorbtrage aus dem Silo. Er wurde mit schweren Verletzungen an Brust, Hüfte und Beinen in ein Krankenhaus gebracht.