Altendorf: Ein Schwerverletzter nach Messerstecherei

Bei einer Messerstecherei zwischen jungen Leuten sind am Samstagabend im oberpfälzischen Altendorf (Lkr. Neustadt an der Waldnaab) ein 17-Jähriger schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt worden. Das meldet das Polizeipräsidium Oberpfalz.

Zustand des 17-Jährigen kritisch

Eine Gruppe von 20 Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus Niederbayern war seit vergangenem Donnerstag für eine Jugendfreizeit in Altendorf zu Besuch. Am Samstagabend gerieten laut Polizei mehrere Teilnehmer der Gruppe in Streit miteinander. Nun steht ein 21-Jähriger im Verdacht, dem 17-Jährigen schwere Stichverletzungen im Brustbereich zugefügt zu haben, sodass eine Notoperation nötig war. Der Zustand des Jugendlichen sei immer noch kritisch, heißt es.

Leicht verletzt wurden ein Mann und eine Frau (beide 22). Ein 20-Jähriger wird außerdem wegen eines psychischen Schocks stationär behandelt.

Verdächtiger wegen versuchten Tötungsdelikts in U-Haft

Der mutmaßliche Angreifer sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft. Ihm wird versuchter Totschlag und versuchter Mord vorgeworfen.

Die Lage vor Ort war laut Polizei zunächst unübersichtlich. Das mutmaßliche Tatmesser wurde in einem angrenzenden Gebüsch gefunden. Die Kripo Weiden ermittelt. Mehreren Beteiligten wurde Blut abgenommen.