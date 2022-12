Alte Ölheizung – warum Abwarten auch keine Lösung ist

In Bayern wird noch immer viel mehr mit Öl geheizt als anderswo in Deutschland. Nach einer Untersuchung des Bundesverbands für Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) wurden 2019 in Bayern noch rund 40 Prozent der Gebäude mit Öl beheizt, gegenüber 30 Prozent im Bundesdurchschnitt. Und die bayerischen Ölheizungen sind häufig nicht mehr auf dem Stand der Technik. Nach Erhebungen des Landesverbands für das Bayerische Kaminkehrerhandwerk waren 2020 bereits mehr als zwei Drittel der Ölheizungen in Bayern älter als 20 Jahre.