Alte Obstbäume: 280 Sorten im nördlichen Schwaben

Einen einzigen Baum hat Apfel-Experte Hans-Thomas Bosch gefunden. Alt und knorrig. Er ist – Stand jetzt – der letzte der Sorte "Leitheimer Streifling“. Eine lokale Sorte aus Leitheim, einem kleinen Dorf oberhalb der Donau im Landkreis-Donau-Ries.

Mehrere tausend Bäume im nördlichen Schwaben

Vier Jahre lang war der gelernte Agrarwissenschaftler im nördlichen Schwaben unterwegs, in den Landkreisen Donau-Ries, Neu-Ulm, Augsburg und Aichach-Friedberg. 6.500 Bäume hat er erfasst und dabei 210 Apfel- und 71 Birnensorten dokumentiert. Vor allem an Bäumen, die älter als 80 Jahre alt sind.

Äpfel und Birnen sollen gerettet werden

Das Ziel: Alte, sehr seltene Sorten finden und sie im nächsten Schritt erhalten, in regionalen Gärten in den Landkreisen und in einem Erhaltungsgarten für ganz Schwaben in Schlachters im Landkreis Lindau.

Komplizierte Suche nach Raritäten

300 Apfelsorten hat Hans-Thomas Bosch nach eigenen Angaben im Kopf. Vom Revalschen Birnapfel, über den Kesseltaler Streifling bis zum Gestreiften Bachapfel. Am Leitheimer Schloss, so der Hinweis eines Tippgebers, soll eventuell ein zweiter Leitheimer Streifling stehen. Die Merkmale: Dunkelrot, gestreift, weiße Punkte auf der Schale. Hier ist aber schnell klar: Es ist "nur“ ein Rheinischer Bohnapfel – und der ist noch vergleichsweise häufig.

EU fördert Erhalt alter Obstsorten

200.000 Euro stecken in der Detektiv-Suche nach alten Obstsorten. 120.000 Euro davon übernimmt die EU. Den Rest zahlen die Projektträger, mehrere Zusammenschlüsse lokaler Gruppen und die beteiligten Landkreise. Gab es 1965 noch 20 Millionen Streuobstbäume in Bayern sind es heute nur noch rund sechs Millionen, sagt Erich Herreiner vom Landwirtschaftsamt in Nördlingen. Mehrere tausend Obstsorten seien bereits verloren gegangen.

Alte Sorten helfen beim Züchten widerstandsfähiger Äpfel

Der Erhalt alter Apfel- und Birnensorten sorgt nicht nur für Biodiversität und manch kulinarischen Genuss, er hilft auch Zuchtunternehmen, sagt Obst-Experte Bosch. Alte Sorten würden immer wieder zum Kreuzen hergenommen, wenn sie besonders widerstandsfähig gegen bestimmte Krankheiten und Schädlinge sind. So werden aus manchen Äpfeln der Vergangenheit vielleicht einmal die Sorten der Zukunft.