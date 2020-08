"Alte Münze" in Bayreuth erhält halbe Million Euro für Sanierung

Im 18. Jahrhundert ließen die Markgrafen von Bayreuth ihre Münzen in dem Gebäude prägen - der Name "Alte Münze" erinnert bis heute an diese Zeit. Inzwischen ist das Bauwerk in die Jahre gekommen und muss saniert werden - die Instandsetzung wird allerdings teurer als geplant. Deshalb stellt der Entschädigungsfonds, der gemeinsam vom Freistaat und den Kommunen getragen wird, jetzt weitere Gelder dafür bereit.

Neue Heimat für die Jüdische Gemeinde Bayreuth

Aufgrund unvorhersehbarer Mehrkosten sei eine Nachfinanzierung in Höhe von 500.000 Euro bewilligt worden, teilte Kunst- und Wissenschaftsminister Bernd Sibler (CSU) in München mit. Mithilfe des Zuschusses könne das Gebäude fertig saniert und zu einem jüdischen Gemeindezentrum umgebaut werden. Eigentümerin des Bauwerks aus dem 18. Jahrhundert ist die Israelitische Kultusgemeinde Bayreuth.

Die Sanierung denkmalgeschützter Objekte ist eine große Herausforderung, die mit vielen Unwägbarkeiten einhergeht. Eine solche ist bei der Alten Münze in Bayreuth aufgetreten. Natürlich lassen wir die Eigentümerin nicht im Stich und greifen der Israelitischen Kultusgemeinde Bayreuth mit weiteren 500.000 Euro aus dem Entschädigungsfonds unter die Arme. Damit tragen wir dazu bei, ein wertvolles Gebäude der Bayreuther Stadtgeschichte zu erhalten und eine neue Heimat für die jüdische Gemeinde vor Ort zu schaffen. Bernd Sibler (CSU), Bayerischer Kultusminister

Fundamente müssen verstärkt werden

Grund für die Mehrkosten sind die problematischen Verhältnisse des Baugrunds, der sich direkt an den Mühlkanal-Roter Main anschließt. Zwar hatten sich zunächst keine Schäden an dem Gebäude abgezeichnet. Im Zuge der Sanierungsarbeiten war jedoch deutlich geworden, dass die Fundamente entlang des Flusses dringend verstärkt werden müssen. Die nun bewilligten Gelder sollen in die Arbeiten einfließen. Der Entschädigungsfonds hatte im vergangenen Jahr bereits 1,5 Millionen Euro bereitgestellt.

Die "Alte Münze" hat sich baulich kaum verändert

Die "Alte Münze" war lange Zeit für schulische Zwecke genutzt worden. In den 1950er Jahren beheimatete sie eine Jugendbücherei, ab 1972 schließlich verschiedene Institutionen der Universität Bayreuth. Zuletzt hatte das Afrika-Zentrum "Iwalewa-Haus" seinen Sitz in dem Sandsteinbau. Trotz der vielfachen Nutzungsänderungen ist das Gebäude im Laufe der Jahre baulich kaum verändert worden.