Artikel mit Audio-Inhalten

Alte Mühle in Oberhaid nimmt Dienst wieder auf

Die Alte Mühle in Oberhaid im Landkreis Bamberg aus dem Jahr 1648 nimmt ihren Dienst wieder auf. Die Arbeiten am Gebäude sollen am Montag abgeschlossen werden. Auch um das Gebäude herum soll es Veränderungen geben.