Alte Mainbrücke: Stadt Würzburg kündigt Maskenkontrollen an

Das warme Wetter lockte am vergangenen Wochenende verstärkt Passanten auf die Alte Mainbrücke in Würzburg. Einige hielten sich dabei wohl nicht an die Maskenpflicht, andere setzte die Maske ab, während sie in eine Bratwurst bissen oder einen Schoppen auf der Brücke genossen.

Brückengastronomie "nicht schuld"

Laut Georg Wagenbrenner, Pressesprecher der Stadt Würzburg, trifft die Gastronomen, die Wein und Wurst "to go" auf der Alten Mainbrücke verkauften, keine Schuld: "Jeder Gastronom darf 'to go' seine Speisen und Getränke anbieten, auch Alkohol", so Wagenbrenner auf Nachfrage von BR24. "Es ist auch erlaubt, dass sich jemand eine Bratwurst kauft, dort bezahlt, losläuft und dann reinbeißt. Das zählt als 'to go.'"

Wein und Bratwürste, Eis und Kaffee

Der Kommunale Ordnungsdienst habe bei Kontrollen am vergangenen Wochenende festgestellt, dass überwiegend Eis- und Kaffeebecher anderer Gastronomen auf der Brücke entsorgt wurden. "Die Alte Mainbrücke war schon immer eine Touristenattraktion, unabhängig davon ob Bratwürste verkauft werden oder nicht. Das alleine sorgt dort nicht für die Menschenmassen", so Wagenbrenner weiter.

Kontrollen auch wochenends

Dass aber immer mehr Menschen gegen das Maskengebot auf der Alten Mainbrücke verstoßen, will die Stadt Würzburg nicht akzeptieren. Wagenbrenner kündigte in den nächsten Wochen vermehrte Kontrollen an. Schwerpunkt sei dabei die Alte Mainbrücke und die Innenstadt - eben die Orte, an denen noch Maskenpflicht herrsche. Abhängig von Wetter und Lagegeschehen werde der Kommunale Ordnungsdienst zusätzliche Dienste leisten - auch am Wochenende.