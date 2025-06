Sind wir sicher? Alte Bunker und neue Schutzräume

Bedrohung eher durch Raketen- und Drohnenangriffe

Das Bundesamt sieht für Deutschland eine Bedrohung nicht durch atomare, biologische und chemische Waffen. Deutschland stehe nicht mehr im Zentrum großer kriegerischer Angriffe so wie in Zeiten des Kalten Krieges. "Wir müssen mit Blick auf die NATO heute so planen, dass wir als Drehscheibe funktionieren können", ergänzt Ralph Tiesler.

Es könnten Truppenbewegungen stattfinden; einzelne kritische Infrastrukturen könnten Angriffsziele werden, um diese Aktivitäten zu stören. Das Bundesamt rechnet darum eher mit einzelnen Raketen- und Drohnenangriffen. Aber auch diese seien nach dessen Einschätzung derzeit unwahrscheinlich.

Schutz in U-Bahnstationen und Tiefgaragen möglich

Vor solchen Angriffen könnten Menschen aber nicht nur in Bunkern Schutz finden, sondern beispielsweise in U-Bahn-Stationen, Tiefgaragen und Kellerräumen. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe arbeitet mit den Bundesländern und dem Innenministerium derzeit an einem Schutzraumkonzept für Deutschland. In diesem Zusammenhang sollen Schutzräume in öffentlicher und privater Hand in einer Datenbank elektronisch erfasst werden. Dann könnten Schutz suchende Menschen mithilfe einer App diese schnell finden.

Veröffentlichungstermin eines Schutzraumkonzeptes noch unklar

Außerdem will das Bundesamt mit dem Konzept Tipps geben, wie zum Beispiel Kellerräume zu Schutzräumen ausgebaut werden können. Wann das Schutzraumkonzept veröffentlicht wird, ist derzeit noch unklar. Aber man arbeite mit Hochdruck daran, so das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.