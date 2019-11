Alte Betonbauten verursachen Milliarden-Kosten für Nürnberg

Am Donnerstag starten die Haushaltsberatungen im Nürnberger Rathaus. In den kommenden vier Jahren muss die Stadt Nürnberg rund 700 Millionen Euro in die Modernisierung und Sanierung von Schulen, Kindergärten, Brücken und Straßen investieren. Bis zum Jahr 2030 werden es nach der Rechnung von Kämmerer Harald Riedel rund vier Milliarden Euro sein. Schuld daran ist unter anderem der Beton, der in den 1960er- und 1970er-Jahren verbaut worden ist. Er ist nicht so lange haltbar, wie eigentlich gedacht.

Schäden sind von außen kaum zu sehen

Zum Beispiel die Brücken über den Main-Donau-Kanal. Als sie vor mehr als 50 Jahren gebaut wurden, hatte niemand daran gedacht, dass es einmal 40 Tonnen schwere Lastwagen geben wird. Heute fahren hier jeden Tag Tausende davon. Die Bauwerke halten das nicht mehr aus. Im Hafengebiet müssen drei Brücken abgerissen und neu gebaut werden. Von außen sind die Schäden kaum sichtbar. Doch im Inneren frisst sich das Streusalz in die Stahlarmierung. Wenn der Stahl reißt, stürzt die Brücke ein.

"Beton hat immer irgendwelche Schwachstellen. Und durch diese Schwachstellen kommt am Ende irgendwann das Salz bis zur Bewehrung. Und dann wird es richtig kritisch." Daniel Ulrich, Baureferent der Stadt Nürnberg

Ulrich zeigt die Wirkung von Salzwasser, das in den Beton eingedrungen ist, an einem Stück Armierungsstahl. Es sieht aus, als ob ein Biber daran genagt hätte. Das Salzwasser hat den etwa zwei Zentimeter dicken Stahlstab bis auf wenige Millimeter zersetzt. Wenn der reißt, dann stürzen Brücken ein. Deshalb müssen sie abgerissen und neu gebaut werden. Rund 100 Millionen Euro kostet der Neubau – pro Brücke.

Auch Schulen müssen abgerissen werden

Ortswechsel nach Langwasser, die nächste Baustelle. Auch die Bertolt-Brecht-Schule ist ein Betonbau, der am Ende seiner Lebensdauer angekommen ist.

Eine Sanierung würde mehr kosten als der Abriss und Neubau. Deshalb entsteht jetzt auf einem Nachbargrundstück eine neue Schule. Kostenpunkt: mehr als 150 Millionen Euro. Ähnlich teuer wird das Schulzentrum Südwest. Auch dieser Bau ist marode. Auch er muss abgerissen und neu gebaut werden.

"Es liegt vor allem daran, dass man in den Baustoff gerade in den 60er/70er Jahren ein bisschen mehr Erwartungen gesetzt hat, als er tatsächlich erfüllen konnte." Baureferent Daniel Ulrich

Die Stadt Nürnberg kann das alles nur über Kredite finanzieren, sagt Stadtkämmerer Harald Riedel. Und es stehen weitere Großprojekte an. Am U-Bahnhof Plärrer ist der Beton in der Decke undicht. Das muss saniert werden. Dabei soll gleich der gesamte Platz an der Oberfläche mit der Straßenbahn- und den Bushaltestellen neu gestaltet werden – eine weitere Millionen-Baustelle. Und das Pendlerparkhaus an der U-Bahn-Station Röthenbach wird durch Holzstämme stabilisiert. Die Betonträger halten der Last nicht mehr stand. In den nächsten Monaten beginnt der Abriss.

Stadt profitiert von günstigen Zinsen

Neue Schulden nimmt Kämmerer Riedel für solche Investitionen in Kauf. "Eine maßvolle Neuverschuldung ist zu verantworten, weil wir der nächsten Generation eine intakte Infrastruktur zu hinterlassen haben, vernünftige Schulen und vernünftige Kindergärten", sagt er. Und auch in den Erhalt der Gebäude wird wieder mehr Geld als früher gesteckt.

"Wir geben im Jahr 32 Millionen Euro aus für den Bauunterhalt und Instandhaltung. Und versuchen die Fehler der Vergangenheit zu vermeiden und werden unsere Infrastruktur dauerhaft pflegen." Harald Riedel, Stadtkämmerer Nürnberg

Der Haushaltsplan sieht vor, dass die Stadt Nürnberg heuer rund 38 Millionen Euro neue Schulden aufnimmt. Der gesamte Schuldenstand steigt damit auf rund 1,5 Milliarden Euro. "Wir profitieren von den günstigen Zinsen und nehmen das Geld für lange Jahre auf", sagt Riedel.