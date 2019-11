Alte Bäume und Wanderrouten: Neue Spessart-App vorgestellt

Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) und der Vorsitzende der Bayerischen Staatsforsten Reinhard Neft haben heute in Heigenbrücken im Landkreis Aschaffenburg den Startschuss für die neue App "Wald im Spessart" gegeben. Zum Start bietet die App fünf Wandertouren, um einige Highlights im Spessart selbst erwandern zu können.

App zeigt über 600 besondere Bäume im Spessart

Außerdem gebe es eine Übersichtskarte mit mehr als 600 besonderen Bäumen, heißt es in einer Pressemitteilung. In den vergangenen Monaten haben Experten deshalb alle dicken und bemerkenswerten Bäume in den 25 Staatswaldrevieren des Spessarts kartiert und digital verortet. „Unsere bayerischen Wälder im Allgemeinen und der Spessart im Besonderen sind voller Naturschönheiten. Diese wollen wir zeigen und die Menschen dazu animieren, den Wald als Erholungsraum zu nutzen“, sagte Staatsforsten-Vorstand Neft.

Achtsamer Umgang mit der Natur

Ministerin Gerlach hofft, dass die App dazu beiträgt, dass Menschen achtsamer mit der Natur umgehen. Die App funktioniert mit jedem internetfähigen Smartphone und Tablet. Unter www.wald-im-spessart.de bekommt man die Informationen auch auf dem Computer. Die Inhalte der App sollen in den nächsten Monaten weiterentwickelt werden.