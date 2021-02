Altdorferin nach Unfall in den USA zurück in Nürnberg

Im Oktober war Katharina Preu aus Altdorf in den USA zum Motorradfahren in den Bergen unterwegs. Als ein Auto unerwartet vor ihr die Spur wechselte, kam die 28-Jährige beim Bremsen von der Straße ab und stürzte über das Lenkrad von ihrem Motorrad. Ihr Freund, der sie begleitete, leistete sofort erste Hilfe bis sie 45 Minuten später in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert werden konnte.

Lange OP, wenig Gewissheit

Katharina Preu wurde lange operiert, um ihren Zustand zu stabilisieren. Zu diesem Zeitpunkt sei es nicht allzu gut um die 28-Jährige gestanden, sagte ihr in Österreich lebender Bruder Julius Preu dem Bayerischen Rundfunk. So sei sie sogar in ein künstliches Koma versetzt worden. Weitere Operationen in den nächsten Wochen folgten. Diese liefen gut, sodass die Hoffnung auf die Genesung wuchs.

Mutter und Schwester reisten in die USA

Katharina Preu lebt seit rund vier Jahren in den USA und macht dort eine Ausbildung als Krankenschwester. Um bei ihrer Tochter zu sein, reiste Mutter Friederike Preu mit ihrer zweiten Tochter in die USA. Täglich besuchten die beiden Katharina im Krankenhaus. Während der kompletten Zeit ihres Aufenthalts konnten sie bei der Familie wohnen, bei der auch die 28-Jährige lebt.

Heimreise vor Weihnachten?

Eigentlich sollte Katharina Preu noch vor Weihnachten nach Nürnberg geflogen werden, erklärt ihr Bruder. Doch eine Entzündung im Bauchraum verhinderte das. Ihr Zustand sei nicht stabil genug für einen Rückflug gewesen. Inzwischen war Katharinas Mutter alleine in den USA, da ihre Schwester wieder zurückreisen musste. Eine weitere Operation im Januar folgte, bis sich der Zustand der Patientin verbesserte.

Crowdfunding für Heimflug

Weil Katharina Preu in den USA lebt, hatte sie keine deutsche Krankenversicherung. Dennoch ist es ihr Wille gewesen, in ihre Heimat zurückzufliegen. Die Kosten für einen solchen Krankentransport liegen jedoch bei rund 120.000 Euro, so Julius Preu. Viele Telefonate und Verhandlungen mit Fluggesellschaften später, schaffte er es jedoch, einen Flug für 70.000 Euro zu organisieren, der seine Schwester zurückbringen sollte, sobald es ihr besser ging. Um das zu finanzierten startete er ein Crowdfunding, das unerwartet innerhalb von drei Monaten über 50.000 Euro einbrachte. "Die Information verbreitete sich wie ein Lauffeuer", sagte Preu dem BR. Viele halfen mit kleineren Beträge, eine Person habe aber sogar 2.000 Euro gespendet. Zu den Spenden kamen viele Genesungswünsche. Diese seelische Unterstützung sei überwältigend gewesen, so der Bruder der Verunglückten. Katharina sei bekannt und beliebt in Altdorf, aber das habe er nicht erwartet.

Flug am Mittwoch

Mithilfe der Fluggesellschaft FAI konnte Katharina Preu am vergangenen Mittwoch (10.02.21) nach Nürnberg fliegen. Sogar mit einem größeren Flugzeug, das normalerweise doppelt so viel gekostet hätte, satt Julius Preu. Auch hier half ein Altdorfer, der bei der Airline arbeitet, um die Familie zu unterstützen. Inzwischen ist Katharina im Klinikum Nürnberg und ihr Zustand verbessere sich von Tag zu Tag.

Nächster Schritt: Reha

Noch viele Monate werde es dauern, bis die 28-Jährige genesen ist, so ihr Bruder. Die Familie hofft daher, dass sie so bald wie möglich in einer Reha-Klinik behandelt werden kann. Das zu organisieren sei nicht leicht, da Katharina erst seit kurzem in Deutschland krankenversichert sei. Aktuell sei noch nicht sicher, wie schnell ein Platz frei werde.