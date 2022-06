Altdorfer Wallenstein-Festspiele beginnen

In Altdorf im Nürnberger Land beginnen an diesem Wochenende die Wallenstein-Festspiele. Nachdem die turnusgemäß alle drei Jahre stattfindenden Festspiele im vergangenen Jahr pandemiebedingt abgesagt werden mussten, sollen sie nun von diesem Freitag (24.06.22) bis zum 30. Juli über die Bühne gehen.

Wallenstein und Lagerleben in Altdorf

Auf dem Programm stehen das Volksstück „Wallenstein in Altdorf“ sowie Friedrich Schillers Wallenstein-Trilogie in einer komprimierten Fassung. Mit zu den Wallenstein-Festspielen gehört auch das historische Lagerleben, bei dem sich die Altdorferinnen und Altdorfer an den Wochenenden in ihre historischen Gewänder werfen und den Stadtkern in ein mittelalterliches Militärlager verwandeln.

Zurück in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges

Der böhmische Feldherr Albrecht Wenzel Eusebius von Waldstein, später Wallenstein genannt, war eine der bekanntesten Persönlichkeiten des Dreißigjährigen Krieges. Seine Studienzeit verbrachte er in Altdorf, an der damaligen Universität. Diese Zeit steht im Mittelpunkt des Volksstücks "Wallenstein in Altdorf", das Franz Dittmar 1894 im Auftrag von Altdorfer Bürgern verfasste.

Bis 30. Juli Theater, Konzerte und Kabarett

Zum Auftakt werden am Freitagabend (24.06.22) die Nürnberger Symphoniker im Hof der ehemaligen Universität spielen. Die Theatervorstellungen sind jeweils samstags und sonntags angesetzt. Hinzu kommen viele Veranstaltungen unter der Woche. Auftritte der Spider Murphy Gang oder des Kabarettisten Max Utthoff finden sich ebenso im Festspielprogramm wie ein Benefizkonzert des Heeresmusikkorps der Bundeswehr.

Für alle Theatervorstellungen sind derzeit noch Karten erhältlich. Alle Informationen, Preise und Tickets finden sich auf der Webseite der Festspiele oder beim Festspielbüro. Im Rahmenprogramm ist bislang lediglich das Unplugged-Konzert der Spider Murphy Gang, am 30. Juni, ausverkauft.