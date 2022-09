Alt, hölzern und heilig: Ungewöhnlicher Patient in Aschaffenburg

Heimat-Kapelle wurde versetzt

Aber als sich Maximilian Frey auf die Suche nach ihm machte, war die Kapelle leer. Seine Recherchen ergaben, dass die Kapelle inzwischen einem Bauvorhaben gewichen war und an anderer Stelle wieder originalgetreu aufgebaut worden sein soll.

Die Familie der Grundstückseigentümer hatte die Heiligenfigur in ihre Obhut genommen und zuhause aufbewahrt. Schließlich gelang es dem Geschichtsverein, den Heiligen Wolfgang für das Museum zu gewinnen und seine Vergangenheit näher zu erforschen.

Hartnäckige Hobby-Historiker

Es handele sich augenscheinlich nicht um hochkarätige Kunst, meint Frey, der auch stellvertretender Museumsleiter im Bachgau-Museum ist. Also kein Vergleich mit einem Riemenschneider. Aber auch als bäuerliches Kunstwerk sei diese Statue für die Region von unschätzbarem Wert.

Denn obwohl der Heilige rein äußerlich aussah wie Figuren des 19. Jahrhunderts, hielten einige Zweifler diese Festschreibung für verfrüht. Zu Recht: Eine sogenannte C-14-Analyse (Radiokarbonmethode), mit der sich das Alter von Holz recht exakt nachweisen lässt, brachte eine kleine Sensation zutage, berichtet Maximilian Frey. Demnach ist die Figur rund 600 Jahre alt. So alt wie keine zweite, die im Bachgau erhalten ist. "Da musste man sich schon mal kurz am Schreibtisch festhalten", sagt Frey.

Spenden für Sanierung nötig

Von nun an war klar, dass die Statue restauriert werden sollte. Mit dem Spendensammeln haben sie im Bachgau bereits begonnen. Denn so etwas koste deutlich jenseits der 10.000 Euro, meint Frey. Der Museumsmann fand, dass St. Wolfgang aber zuvor noch in den Genuss modernster Apparatemedizin kommen sollte. Beim Chefarzt der Radiologischen Abteilung im Klinikum Aschaffenburg-Alzenau fand er offene Ohren und Türen.

So kam es, dass der Heilige, liegend in einer Blechkiste, ins Krankenhaus eingeliefert wurde und ohne Wartezeit in die Röhre geschoben wurde. Er hat die Untersuchung ohne Murren weggesteckt. Zwar fiel seine Reaktion auf die automatischen Ansagen wie "Jetzt Luft anhalten – ausatmen und ruhig weiteratmen!" eher verhalten aus. Doch die Diagnose gibt Grund zur Hoffnung, wenn man von einigen zuvor nicht erkennbaren "inneren Verletzungen" einmal absieht. Maximilian Frey vom Bachgau-Museum Großostheim sieht das Ergebnis als eine solide Grundlage für die anstehende Restaurierung der Heiligenfigur.

Für die Therapie des hölzernen Patienten hält Prof. Dr. Michael Freund übrigens nach eingehender Untersuchung keine Überweisung an weitere Fachabteilungen in der Klinik für nötig. Es sei gut, dass Maximilian Frey St. Wolfgang wieder mitnehme. "Wir sind ja immer froh, wenn wir die Patienten zumindest im gleichen Zustand wieder entlassen können, wie wir sie bekommen haben. Und das ist in diesem Fall sicherlich so."