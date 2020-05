Als Thomas Gottschalk zur Würzburger Mainfrankenmesse kam

Es war sein erster und einziger Auftritt auf der Mainfrankenmesse, deren Halle wegen Überfüllung bald geschlossen werden musste. Thomas Gottschalk kam zu seinem Auftritt 1985 in Würzburg im Micky-Maus-Shirt. Vor seiner Show trat er gut gelaunt im mainfränkischen Mittagsmagazin auf. Dort sagte er gottschalkgemäß die Maintalsänger aus Marktbreit mit ihrem fränkischen Lied "Mei Schatz des is a Schlamperer an." Das klang dann so: "Action, meine Damen und Herrn, live aus Würzburg, die Maintalsänger, the Main-Valley-Singers, my Darling is a Schlamperer."

Ausschnitte aus der Sendung im Mittagsmagazin auf Bayern 1

Auch in seiner Radioshow hatte er die Lacher stets auf seiner Seite. Dabei hatte er mit dem maulfaulen Würzburger Nachwuchs zu kämpfen. Die jungen Leute antworteten auf Gottschalks Fragen nur mit einzelnen Worten. Zur Feier des 70. Geburtstags Thomas Gottschalks gibt es Ausschnitte aus der Sendung von damals im mainfränkischen Mittagsmagazin auf Bayern 1.