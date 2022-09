Als Rothenburg noch glorreich war – Reichsstadt-Festtage starten

Von Freitag bis Sonntag erinnert Rothenburg ob der Tauber an seine glorreichen Zeiten als Reichsstadt. Historiengruppen, Lagerszenerien und historische Aufführungen auf dem Marktplatz und anderen Orten der Altstadt sorgen für eine Reise in die Zeit zwischen 1274 und 1802.

Fackelmarsch in historischem Gewand

Schon ab 19.00 Uhr kann man das Lagerleben der "Ritterschar 1274" vor dem Rödertor besuchen. Richtig los geht es um 20.30 Uhr mit dem Fackelmarsch aller Historiengruppen von der Doppelbrücke bis hin zum Marktplatz. Dort folgt die offizielle Vorstellung der einzelnen Gruppen – erstmalig mit einer Lichtshow – und die Begrüßung durch Oberbürgermeister Markus Naser (FRV). Ein Höhepunkt am Samstag ist auch die Aufführung des "Meistertrunks". Das historische Festspiel spielt während des Dreißigjährigen Krieges. Dabei rettet Altbürgermeister Nusch durch das Trinken von mehr als drei Liter Wein Rothenburg vor den Katholiken. Bis Sonntagabend sorgen die historischen Gruppen für verschiedene Programmpunkte.

Feuerwerk abgesagt

Das Hochfeuerwerk, das normalerweise am Samstag geplant war, wurde kurzfristig von der Stadtverwaltung abgesagt. Hintergrund ist die anhaltende Trockenheit, an der auch die vergangenen Niederschläge wenig geändert hätten, so die Experten der Fachbehörde. Ein Feuerwerk wäre daher zu gefährlich. Dies soll traditionell an die Belagerung während des Dreißigjährigen Krieges erinnern und Rothenburg in Flammen symbolisieren.

Goldene Zeit der Stadt

Durch den deutschen König Rudolf von Habsburg wurde Rothenburg im 13. Jahrhundert zur Reichsstadt ernannt. Das bedeutete einen enormen Aufstieg für die Stadt, erklärt das Tourismusbüro. Durch Privilegien im Handel und höherem politischen Einfluss war Rothenburg in dieser Zeit ein politisches Machtzentrum. Doch der Dreißigjährige Krieg folgte und letztlich wurde die Stadt durch Napoleon dem Königreich Bayern zugeschrieben. Damit waren die goldenen Zeiten vorbei. Während der Reichsstadt-Festtage sorgen über tausend Rothenburgerinnen und Rothenburger in historischen Vereinen dafür, die einzelnen Epochen der "Reichsstadt Rothenburg" originalgetreu wiederzubeleben.