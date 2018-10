Als Kind missbraucht, heute Priester

Bamberg in den 1970er Jahren: Ein katholischer Jugendverband und ein Priester, der als offen und modern gilt. Er legt viel Wert auf Sport und ein enges Verhältnis zu den Jugendlichen, die jeden Freitagabend zu den Treffen kommen. So wie Thomas (Name geändert), der sich an das gemeinsame Duschen nach dem Sport erinnert.